Der US-Elektroautobauer Tesla wirft einem Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Grünheide vor, heimlich und unerlaubt eine Betriebsratssitzung aufgenommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) wurde eingeschaltet, fand aber nach der Auswertung eines Laptops keine Anhaltspunkte für Aufnahmen.
Ermittelt worden war wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Worts sowie Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Tesla blieb trotz fehlender Beweise bei dem Vorwurf der Abhörung am 10. Februar 2026. Der Gewerkschaftsvertreter habe im Browser Whatsapp geöffnet und das Mikrofon seines Laptops sei aktiv gewesen, hieß es seitens des Unternehmens. Den Vorwurf will die Gewerkschaft nicht auf sich sitzen lassen. Sie erstattete Strafanzeige wegen übler Nachrede gegen Werksleiter André Thierig, der unter anderem auf der Plattform X darüber geschrieben hatte.
„Es gab nie eine Aufzeichnung einer Betriebsratssitzung, auch wenn Herr Thierig dies in der Öffentlichkeit mehrfach anders behauptet hat“, sagte der Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto. Die Äußerungen kurz vor der Betriebsratswahl hätten sich gezielt gegen die IG Metall gerichtet. Thierig soll jetzt eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zahlen und geht seinerseits wieder dagegen vor. „Der im Raum stehende Vorwurf ist aus unserer Sicht ungerechtfertigt, deswegen haben wir gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Wir streben bewusst eine gerichtliche Klärung an“, sagte ein Sprecher.
Die Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg war 2022 in Grünheide in Brandenburg eröffnet worden. Wie berichtet, hat der US-Elektroautobauer am Montag angekündigt, drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Deutschland zu investieren. Dort sollen künftig bis zu einer Million Cybercabs für den Einsatz als Robotaxis produziert werden.
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