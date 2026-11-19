Ermittelt worden war wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Worts sowie Verstoßes gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Tesla blieb trotz fehlender Beweise bei dem Vorwurf der Abhörung am 10. Februar 2026. Der Gewerkschaftsvertreter habe im Browser Whatsapp geöffnet und das Mikrofon seines Laptops sei aktiv gewesen, hieß es seitens des Unternehmens. Den Vorwurf will die Gewerkschaft nicht auf sich sitzen lassen. Sie erstattete Strafanzeige wegen übler Nachrede gegen Werksleiter André Thierig, der unter anderem auf der Plattform X darüber geschrieben hatte.