Zerknirscht und vollkommen geständig zeigte sich am Donnerstag eine Ex-Schülerin einer berufsbildenden Schule in Salzburg vor dem Landesgericht. Die erwachsene Frau hatte es laut Anklage auf ihre frühere Lehrerin abgesehen und dieser monatelang das Leben zur Hölle gemacht.
Die ehemalige Schülerin soll sie ihr Opfer immer wieder massiv bedroht haben. Zudem habe sie ihr aufgelauert und sie übelst beleidigt, so die Anklage.
Fälschte Todesanzeigen
Anfang Mai 2026 ereignete sich der traurige Höhepunkt: Die Frau soll drei fingierte Todesanzeigen der Lehrerin auf der Damen-Toilette der Schule angebracht haben – inklusive des genauen Todeszeitpunkts.
Vor Gericht betonte die Frau „eigentlich gar kein Problem mit der Lehrerin gehabt zu haben“. Die Angeklagte fasste eine achtmonatige bedingte Haftstrafe aus. Das Urteil ist rechtskräftig.
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