Der Nil ist die Lebensader Ägyptens. An seinen Ufern liegen Tempel, Gräber und antike Steinbrüche, die von einer der faszinierendsten Kulturen der Welt erzählen. Zahlreiche
dieser Stätten gehören zum UNESCO-Welterbe. Viele Menschen haben den Wunsch, die Zeugen der Vergangenheit einmal im Leben zu sehen. Besonders eindrucksvoll gelingt das vom Wasser aus. Fünf Tage lang folgen wir dem Fluss von Luxor nach Assuan. Nicht im Takt eines großen Kreuzfahrtschiffes, sondern an Bord einer Dahabeya.
Eine Dahabeya ist ein traditionelles, flach gebautes Segelschiff für den Nil. Ihre Größe verändert die Reise. Sie fährt leise, hat wenig Tiefgang und kann an ruhigen Uferstellen oder bei kleineren archäologischen Stätten anlegen, die für große Flusskreuzfahrtschiffe nicht erreichbar sind. Die „Queen Isis II“ hat 14 Kabinen und ein Sonnendeck. WLAN ist vorhanden. Massagen sind an Bord möglich. Die Crew kümmert sich um Frühstück, Mittag- und Abendessen. Solche kleinen Schiffe bieten persönlichen Service und eignen sich besonders für Freundesgruppen. Warum nicht einen runden Geburtstag mit einer gemeinsamen Reise auf dem Nil feiern?
Information: Botros Tours, www.botrostours.at, 01/503 88 80
LUXOR: WO DIE GESCHICHTE ÜBERWÄLTIGT
Noch bevor die „Queen Isis II“ ablegt, wartet in Luxor ein Programm, für das man anderswo mehrere Reisetage einplanen würde. Auf der Westseite des Nils führt der Weg ins Tal der Könige. Mehr als 60 Gräber wurden hier entdeckt, darunter jenes von Tutanchamun. In den Felskammern erzählen Farben und Hieroglyphen vom Weg ins Jenseits. Nicht jedes Grab ist gleichzeitig geöffnet. Gerade deshalb ist ein guter Reiseführer wichtig, der weiß, welche Besichtigung sich an diesem Tag besonders lohnt.
Ganz anders wirkt der Totentempel der Hatschepsut. Seine Terrassen scheinen direkt aus der Felswand von Deir el-Bahari zu wachsen. Die Pharaonin regierte im 15. Jahrhundert vor Christus und ließ sich auf Darstellungen häufig mit den Insignien eines Königs zeigen. Ein Bauwerk mit klaren Linien, beinahe modern, und doch rund dreieinhalb Jahrtausende alt.
Am Ostufer folgen Karnak und der Luxor-Tempel. Karnak hat mich besonders beeindruckt. In der Großen Säulenhalle tragen 134 gewaltige Säulen einen steinernen Himmel. Man geht dazwischen hindurch, schaut nach oben und fühlt sich plötzlich sehr klein.
Unser Liegeplatz befindet sich vis-à-vis vom legendären Winter Palace, nicht weit vom Luxor-Tempel, der seine besondere Magie besonders in den Abendstunden durch eine fast dramatisch anmutende Beleuchtung entfaltet. Das Hotel war einst Schauplatz der TV-Verfilmung von Agatha Christies „Tod auf dem Nil“. Der historische Bau wird derzeit umfassend restauriert und soll 2027 als Mandarin Oriental wiedereröffnen. Vom Deck aus bleibt vorerst der Blick auf seine Fassade.
DER NIL BESTIMMT DAS TEMPO
Der zweite Tag gehört dem Fluss. Wir segeln Richtung Esna, sitzen auf dem Sonnendeck und schauen. Mehr braucht es nicht. Am Ufer zieht ein schmaler grüner Streifen vorbei. Palmen, Felder, kleine Häuser. Wasserbüffel grasen nahe am Fluss oder stehen bis zum Bauch im Wasser. Fischer werfen ihre Netze aus. Wenige Meter dahinter beginnt die Wüste.
Faszinierend ist dieser abrupte Übergang zwischen Grün und Gelb, zwischen Leben und Wüste. Der Nil gibt vor, wo etwas wachsen kann. Seit Jahrtausenden bestimmt er Landwirtschaft, Handel und Siedlungen. Heute wird sein Wasser durch Dämme reguliert. Das Bild vom fruchtbaren Uferband ist geblieben.
Bei Esna muss die Dahabeya eine Schleuse passieren. Sie gleicht den unterschiedlichen Wasserstand aus und ist Teil des modernen Nilalltags. Je nach Verkehr kann die Durchfahrt rasch gehen oder Geduld verlangen. Für uns wird selbst das Warten zum Erlebnis. Händler nähern sich den Schiffen mit kleinen Booten und bieten Tücher, ägyptische Baumwolle oder Galabiyas an. Ware und Preisvorschläge fliegen mitunter in Plastiksäcken von Boot zu Boot. Ein schwimmender Basar, der uns ein Stück des Weges begleitet.
Ein Seetag auf einer Dahabeya ist kein verlorener Tag. Im Gegenteil. Erst in diesem langsamen Tempo versteht man, warum der Fluss für Ägypten so wichtig ist. Wir trinken Tee, lesen, sprechen miteinander und beobachten, wie sich das Licht verändert. Keine Animation, kein Termindruck. Was für ein Luxus.
EDFU: MIT DER PFERDEKUTSCHE ZU HORUS
Am dritten Tag legen wir in Edfu an. Pferdekutschen warten am Ufer und bringen uns durch die Stadt zum Horus-Tempel. Der Bau begann 237 vor Christus und wurde erst 180 Jahre später vollendet. Weil er jahrhundertelang unter einer dicken Schicht aus Nilschlamm und Wüstensand begraben war, ist er außergewöhnlich gut erhalten.
Schon die beiden mächtigen Pylone machen Eindruck. Davor stehen Granitstatuen des falkenköpfigen Horus. Hinter dem Eingang folgen ein weiterer Säulenhof, Hallen und das Heiligtum. Reliefs zeigen Rituale, Prozessionen und den Kampf zwischen Horus und Seth. Wer die Darstellungen ohne Erklärung betrachtet, sieht schöne Bilder. Wer ihre Geschichte kennt, versteht plötzlich Zusammenhänge.
BASSAW: BROT, ALLTAG UND BEGEGNUNGEN
Später besuchen wir Bassaw. Keine große Sehenswürdigkeit, sondern ein Dorf, in dem Menschen ihren Alltag leben. Wir gehen durch schmale Wege, sehen Tiere, Werkstätten, Häuser und kosten Brot, das gerade aus dem Ofen kommt. Es schmeckt warm am besten. Solche Besuche brauchen Respekt. Das Dorf ist keine Kulisse. Fotografiert wird nur, wenn es für die Menschen in Ordnung ist. Gerade die kleine Reisegruppe macht eine Begegnung möglich, die weniger inszeniert wirkt als ein Programmpunkt mit mehreren Bussen.
Am Nachmittag besuchen wir Draw Al Towaisia, ein nubisch geprägtes Dorf. Nubien erstreckte sich historisch über den Süden Ägyptens und den Norden des Sudan. Eigene Sprachen, Musik, Farben und Traditionen prägen die Region bis heute. Wir sitzen zusammen, hören Mandolinenklänge und sehen zu, wie Kaffee traditionell geröstet, gemahlen und zubereitet wird. Er ist kräftig, würzig und wird in kleinen Tassen serviert. Wieder ist es nicht die Größe eines Monuments, die diesen Augenblick besonders macht. Es ist die Zeit, die man miteinander verbringt.
Am Abend liegt die „Queen Isis II“ an einer stillen Stelle in der Nähe des Dorfes. Unsere Crew richtet an Land einen ägyptischen Abend aus. Tische, Laternen, Musik und ein Essen unter freiem Himmel. Über uns Sterne, daneben der dunkle Fluss. Ein Tag, der mit einem Tempel beginnt und mit frisch gebackenem Brot und Musik endet. Genau diese Mischung bleibt in Erinnerung.
ORTE, DIE NUR KLEINE SCHIFFE ERREICHEN
Noch vor dem Frühstück steht am vierten Tag Gebel el-Silsila auf dem Programm. Hier verengt sich der Nil zwischen Felswänden. Auf beiden Seiten liegen antike Sandsteinbrüche, aus denen Baumaterial für viele Tempel Ägyptens gewonnen wurde. Mehr als hundert Steinbruch-Areale sind bekannt.
Werkzeugspuren, Inschriften, Kapellen und Stelen erinnern an Arbeiter, Beamte und Herrscher. Besonders ist nicht nur der Ort, sondern die Art, wie wir ihn erleben. Die „Queen Isis II“ legt direkt an. Unsere kleine Gruppe geht an Land und hat die archäologische Stätte am frühen Morgen für sich. Kein Busparkplatz, kein Gedränge. Man hört den Wind, die Schritte auf dem Stein und den Nil.
GEBEL EL-SILSILA: DER STEIN DER TEMPEL
Der Sandstein von Gebel el-Silsila wurde über Jahrtausende abgebaut. Aus ihm entstanden unter anderem Teile großer Tempelanlagen in Oberägypten. In den Felsen sind noch heute Spuren der Werkzeuge zu erkennen.
Auf der Westseite liegt ein vollständig in den Fels geschlagener antiker Tempel (Speos) des Pharaos Haremhab. Dazu kommen Kapellen hoher Beamter, königliche Stelen und zahlreiche Inschriften. Gebel el-Silsila war daher weit mehr als ein Steinbruch. Der Ort hatte auch religiöse Bedeutung.
KOM OMBO: EIN TEMPEL, ZWEI GÖTTER
Weiter flussaufwärts erhebt sich der Doppeltempel von Kom Ombo direkt am Nilufer. Seine Anlage ist ungewöhnlich symmetrisch. Zwei Eingänge, zwei Achsen und zwei Heiligtümer führen parallel durch den Tempel. Die südliche Seite war Sobek, dem krokodilköpfigen Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, geweiht. Die nördliche gehörte dem Falkengott Haroeris.
An den Wänden sind Kalender, Festszenen und Darstellungen zu sehen, die häufig als medizinische Instrumente gedeutet werden. Nebenan zeigt das Krokodilmuseum mumifizierte Tiere, die einst mit dem Sobek-Kult verbunden waren. Kom Ombo lässt sich gut erklären, weil seine doppelte Ordnung sofort sichtbar wird. Man muss nur wissen, worauf man achten soll.
ASSUAN: ZWISCHEN ISIS UND AGATHA CHRISTIE
Am fünften Tag erreichen wir Assuan. Die Stadt ist seit der Antike ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Ägypten und Nubien. Granitfelsen liegen im Fluss, Feluken kreuzen vor der Insel Elephantine und am Ufer beginnt der Basar. Gewürze, Körbe, Stoffe, Parfümöle und Souvenirs füllen die schmalen Gassen. Handeln gehört dazu, ein freundliches Nein aber ebenso.
PHILAE: EIN TEMPEL ZIEHT UM
Der Philae-Tempel liegt heute auf der Insel Agilkia und ist nur mit dem Boot erreichbar. Das Heiligtum war Isis geweiht und gehörte zu den letzten Tempeln, in denen die altägyptische Religion praktiziert wurde. Sein heutiger Standort ist das Ergebnis einer internationalen Rettungsaktion.
Wegen des steigenden Wassers nach dem Bau des Assuan-Staudamms wurde die Anlage in einzelne Blöcke zerlegt und auf höherem Gelände wieder aufgebaut. Die UNESCO-Kampagne zur Rettung der nubischen Denkmäler gilt bis heute als Meilenstein internationaler Zusammenarbeit.
DAS OLD CATARACT UND TOD AUF DEM NIL
Hoch über dem Fluss steht das Old Cataract, eines der berühmtesten Hotels Ägyptens. Agatha Christie fand hier Inspiration für „Tod auf dem Nil“. In einer nach der Schriftstellerin benannten Suite erinnert man bis heute an diese Verbindung.
Eine Tea-Time auf der Terrasse empfiehlt sich. Allerdings wird das Haus, das auch als Film-Schauplatz diente, derzeit renoviert und soll voraussichtlich im Juli 2027 als Mandarin Oriental wieder eröffnet werden.
Ägyptens Tempel sind überwältigend. Namen, Dynastien, Götter und Jahreszahlen können sich nach wenigen Stunden vermischen. Ein guter Reiseführer sorgt dafür, dass aus der Fülle eine Geschichte wird und man das Wesentliche nicht versäumt. Unser Begleiter Ahmed ist Ägyptologe, hat in Berlin studiert und spricht ausgezeichnet Deutsch. Er erklärt, ohne eine Vorlesung zu halten, beantwortet geduldig Fragen und weiß, wann eine Pause notwendig ist. Wenn die Hitze zunimmt und die Aufnahmefähigkeit sinkt, lächelt er und sagt: „Es gibt noch etwas Schöneres, Habibi.“ Ein geflügeltes Wort, das uns selbst bei hohen Temperaturen motiviert hat. Gut zu wissen: Ein qualifizierter, deutschsprachiger Ägyptologe wie Ahmed Abou El Ella sollte bereits bei der Buchung bestätigt werden.
STAUMAUER UND NASSERSEE
Der Assuan-Hochdamm wurde in den 1960er-Jahren errichtet. Er schützt vor Hochwasser, erzeugt Strom und ermöglicht eine planbarere Bewässerung. Gleichzeitig veränderte er das Ökosystem des Nils und zwang Zehntausende Nubier zur Umsiedlung. Hinter der Staumauer entstand der Nassersee, einer der größten künstlichen Seen der Welt. Zahlreiche antike Monumente wären in seinen Fluten versunken. Die spektakulärste Rettung gelang bei den Tempeln von Abu Simbel, die in Blöcke zerlegt und an höherer Stelle wieder aufgebaut wurden.
WAS VON EINER REISE AUF DEM NIL BLEIBT
Fünf Tage auf dem Nil reichen nicht aus, um Ägyptens Geschichte vollständig zu verstehen. Aber sie reichen, um einen Zugang zu finden. Über die gewaltigen Säulen von Karnak. Über das warme Brot in Bassaw. Über einen stillen Morgen in Gebel el-Silsila und einen Kaffee zu Mandolinenklängen in einem nubischen Dorf.
Tag 1: Einschiffung in Luxor, Tal der Könige, Hatschepsut-Tempel, Karnak und Luxor-Tempel.
Tag 2: Seetag Richtung Esna, Flusslandschaft und Schleusenpassage.
Tag 3: Edfu mit Horus-Tempel, Dorfbesuch in Bassaw und ägyptischer Abend an Land.
Tag 4: Gebel el-Silsila, Doppeltempel von Kom Ombo und Besuch in Draw Al Towaisia.
Tag 5: Assuan mit Philae-Tempel, Basar, Hochdamm und Nassersee.
Gut zu wissen: Route und Liegeplätze können sich durch Wind, Strömung, Schleusen-verkehr oder behördliche Vorgaben ändern.
Die Dahabeya verbindet diese Erlebnisse, ohne selbst zur Hauptattraktion werden zu müssen. Sie gibt der Reise ein langsameres Tempo und uns Zeit zum Schauen. Manchmal setzen die Segel sie in Bewegung. Meist zieht ein kleines Begleitboot. Und manchmal liegt das Schiff einfach still am Ufer, während über dem Nil die Sonne untergeht. Dann fällt einem Ahmeds Satz wieder ein: „Es gibt noch etwas Schöneres, Habibi.“ Am Nil möchte man ihm gerne glauben.
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