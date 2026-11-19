Ägyptens Tempel sind überwältigend. Namen, Dynastien, Götter und Jahreszahlen können sich nach wenigen Stunden vermischen. Ein guter Reiseführer sorgt dafür, dass aus der Fülle eine Geschichte wird und man das Wesentliche nicht versäumt. Unser Begleiter Ahmed ist Ägyptologe, hat in Berlin studiert und spricht ausgezeichnet Deutsch. Er erklärt, ohne eine Vorlesung zu halten, beantwortet geduldig Fragen und weiß, wann eine Pause notwendig ist. Wenn die Hitze zunimmt und die Aufnahmefähigkeit sinkt, lächelt er und sagt: „Es gibt noch etwas Schöneres, Habibi.“ Ein geflügeltes Wort, das uns selbst bei hohen Temperaturen motiviert hat. Gut zu wissen: Ein qualifizierter, deutschsprachiger Ägyptologe wie Ahmed Abou El Ella sollte bereits bei der Buchung bestätigt werden.