Auch in dem neuen Kinofilm (ab sofort zu sehen) geht es wieder um Leben und Tod, wenn Teenager im dystopischen Panem gegeneinander antreten müssen: „Die Thematik der Rebellion und der Kosten, die sie für die Schwächsten der Gesellschaft hat, fasziniert das Publikum. In Panem ist Gewalt Unterhaltung, und das bewegt vor allem junge Leute. Weil das die jetzt vorherrschende Angst vor der Zukunft unserer Welt widerspiegelt“, so Regisseur Francis Lawrence und Produzentin Nina Jacobson im Talk mit der „Krone“. Denn eine Botschaft steche heraus: „Wenn man sich widersetzt, kann man etwas verändern. Auch dann, wenn das lange dauern kann und mit Opfern verbunden ist. Wir sehen das jetzt gerade rund um die Welt, sei es in Brasilien, Ungarn oder Serbien. Diese Menschen stehen für ihre Werte ein.“