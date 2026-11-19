Ein neuer Film der „Hunger Games“-Reihe ist ab sofort im Kino. Wir sprachen mit den Jungstars von „Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ über die Blockbuster-Erfahrung.
Rund 200 Millionen Dollar hat der neue Teil der „Tribute von Panem“-Reihe, „Sunrise on the Reaping“, gekostet – und jeder, der mitspielt, wird sofort zum Star: Ganz schön viel Druck für die beiden jungen Schauspielerinnen Mckenna Grace und Whitney Peak, wie sie gegenüber der „Krone“ im Interview zugaben: „Es ist eine surreale Erfahrung. Ich bin wahnsinnig dankbar, aufgeregt und nervös. Hoffentlich gefällt der Film den Leuten!“
In den Verfilmungen der Bestseller-Autorin Suzanne Collins stehen oft weibliche Figuren im Mittelpunkt – die jetzigen Darstellerinnen sind genau damit schon aufgewachsen: „Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal Jennifer Lawrence als Katniss in dem Film sah. Das hat mich so inspiriert. Irgendwie hat sich die ganze Welt in dem Moment für mich geöffnet. Und ich hoffe, ich kann das jetzt auch in den jüngeren Zuschauerinnen auslösen“, so Peak. Ihr Co-Star Grace ergänzt: „Katniss war ein Charakter, der nicht so typisch aufdringlich Girlpower geschrien hat, sondern sie war eine Heldin wider Willen. Das war das Besondere. Ich war als Jugendliche besessen von den Büchern und den Filmen.“
Auch in dem neuen Kinofilm (ab sofort zu sehen) geht es wieder um Leben und Tod, wenn Teenager im dystopischen Panem gegeneinander antreten müssen: „Die Thematik der Rebellion und der Kosten, die sie für die Schwächsten der Gesellschaft hat, fasziniert das Publikum. In Panem ist Gewalt Unterhaltung, und das bewegt vor allem junge Leute. Weil das die jetzt vorherrschende Angst vor der Zukunft unserer Welt widerspiegelt“, so Regisseur Francis Lawrence und Produzentin Nina Jacobson im Talk mit der „Krone“. Denn eine Botschaft steche heraus: „Wenn man sich widersetzt, kann man etwas verändern. Auch dann, wenn das lange dauern kann und mit Opfern verbunden ist. Wir sehen das jetzt gerade rund um die Welt, sei es in Brasilien, Ungarn oder Serbien. Diese Menschen stehen für ihre Werte ein.“
Stargäste im Film sind u. a. Glenn Close, Jennifer Lawrence, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Maya Hawke oder Elle Fanning.
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