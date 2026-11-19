Seit diesem Jahr bietet Schweden bestimmten Migranten umgerechnet bis zu 32.000 Euro pro Erwachsenen, wenn diese freiwillig ihr Aufenthaltsrecht aufgeben und das Land dauerhaft verlassen. Worauf die Skandinavier abzielen, was das (nicht) bringt und welche Anreize andere EU-Länder samt Österreich schaffen? Krone+ hat alle Infos!