Snowboarder Lechner hat Instagram-Trend ausgespielt

Dieses zeigt einen harten Sturz des in Deutschland geborenen Pinzgauers beim Training in der Halfpipe. Nach der Reihe bildet Lechner mit seinem Körper dabei die Buchstaben des Wortes „LOVE“ (siehe Aufnahme unten). Nach nicht einmal 24 Stunden hat der Clip über 18 Millionen Aufrufe und mehr als eine Million Likes. Kurios: Schon vor zwei Tagen veröffentlichte Lechner ein Video vom gleichen Crash, vergaß dabei auf den letzten Buchstaben. Auch damit erreichte er schon ein Millionenpublikum.