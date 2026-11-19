Snowboard-Freestyler Florian Lechner kommt aktuell auf Instagram zu großer Aufmerksamkeit. Mit einem Video eines Sturzes erreichte der 20-Jährige in nicht einmal 24 Stunden schon mehrere Millionen Menschen und wurde zur Internet-Sensation.
Mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Italien im Februar 2026 hakte Florian Lechner ein erstes großes Karriereziel ab. Der Snowboarder, der in der Halfpipe zu Hause ist, wurde für die bald startende Saison in den A-Kader der Freestyle-Sparte im Österreichischen Skiverband einberufen. Noch vor dem Weltcup-Auftakt in Secret Garden (China) im Dezember geht der 20-Jährige mit einem Video auf Instagram viral.
Snowboarder Lechner hat Instagram-Trend ausgespielt
Dieses zeigt einen harten Sturz des in Deutschland geborenen Pinzgauers beim Training in der Halfpipe. Nach der Reihe bildet Lechner mit seinem Körper dabei die Buchstaben des Wortes „LOVE“ (siehe Aufnahme unten). Nach nicht einmal 24 Stunden hat der Clip über 18 Millionen Aufrufe und mehr als eine Million Likes. Kurios: Schon vor zwei Tagen veröffentlichte Lechner ein Video vom gleichen Crash, vergaß dabei auf den letzten Buchstaben. Auch damit erreichte er schon ein Millionenpublikum.
Auf Instagram wird der Freestyler vom SC Saalbach-Hinterglemm abgefeiert. „Das ist der absolute Höhepunkt dieses Trends“, meint ein User. Ein anderer machte sich Sorgen. „Ich hoffe nur, dass es dem Bruder gut geht. Das war heftig“, schrieb er wegen Lechners harten Aufpralls. Der 20-Jährige antwortete: „Es war ziemlich schmerzhaft, aber mir geht es gut.“
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