Wenn am 27. November im finnischen Ruka die neue Saison der Nordischen Kombinierer startet, wird auch Johannes Lamparter an den Start gehen. Das ÖSV-Ass steht nach seiner überstandenen Sprunggelenkverletzung im offiziellen Aufgebot.
„Die letzten drei Monate waren sehr anstrengend. Ich habe viel ins Training und in die Reha investiert und bin jetzt in einer richtig guten Verfassung“, wird Lamparter in einer Aussendung des Verbandes zitiert. Der Tiroler gehört zum ÖSV-Aufgebot für den Saisonstart in Ruka.
Bei einem Sturz im Sprungtraining in Courchevel im August hatte sich Lamparter schwer verletzt. Die Diagnose: Eine Innenbandzerrung in rechten Knie, einen Knöchelbruch sowie ein Riss im Syndesmoseband. Ein Comeback zum Auftakt des neuen Weltcup-Winters schien damals unwahrscheinlich.
Grünes Licht von Ärzten und Physiotherapeuten
Doch der zweifache Gesamtweltcupsieger hat es rechtzeitig geschafft: „Voraussetzung für den Start war, dass der Fuß die Belastung mitmacht und ich sicher an den Start gehen kann. Das Okay von den Ärzten und Physiotherapeuten habe ich bekommen und auch mein Kopf sagt, dass es funktioniert.“
Schon zuletzt absolvierte der 25-Jährige intensive Trainingseinheiten und ein Testrennen. „Er hat seine ersten Sprünge und die notwendigen Trainingseinheiten sehr gut gemeistert. Klar hat er in einigen Bereichen noch Aufholbedarf, er ist aber definitiv weltcuptauglich“, zeigt sich auch Cheftrainer Christoph Bieler erfreut.
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