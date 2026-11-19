Grünes Licht von Ärzten und Physiotherapeuten

Doch der zweifache Gesamtweltcupsieger hat es rechtzeitig geschafft: „Voraussetzung für den Start war, dass der Fuß die Belastung mitmacht und ich sicher an den Start gehen kann. Das Okay von den Ärzten und Physiotherapeuten habe ich bekommen und auch mein Kopf sagt, dass es funktioniert.“