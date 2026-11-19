„Es hat extrem Spaß gemacht, ein sehr cooles Erlebnis“, freute sich Sturms Youngster Luca Weinhandl. Der 17-Jährige legte einen eindrucksvollen Auftritt hin, musste zur Pause jedoch verletzt in der Kabine bleiben. Der Hüftbeuger machte Probleme. „Es ist nicht so schlimm, die Mannschaft hat mich toll aufgenommen, mir auch nach einem Fehler den Rücken gestärkt. Ich will weiter im Team bleiben, mache mir aber nicht zu viel Druck. Das Match-Leiberl werde ich mir behalten. Mal schauen, wo es tatsächlich hinkommt.“