13 ÖFB-Debütanten durften heuer unter Teamchef Ralf Rangnick Luft im A-Team-Luft schnuppern. Drei davon beim 1:1 gegen Israel zum Abschluss der Nations League. Nicht nur bei „Hulapalu“ wurde der Ton getroffen – eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Lukas Schneider.
„Es hat extrem Spaß gemacht, ein sehr cooles Erlebnis“, freute sich Sturms Youngster Luca Weinhandl. Der 17-Jährige legte einen eindrucksvollen Auftritt hin, musste zur Pause jedoch verletzt in der Kabine bleiben. Der Hüftbeuger machte Probleme. „Es ist nicht so schlimm, die Mannschaft hat mich toll aufgenommen, mir auch nach einem Fehler den Rücken gestärkt. Ich will weiter im Team bleiben, mache mir aber nicht zu viel Druck. Das Match-Leiberl werde ich mir behalten. Mal schauen, wo es tatsächlich hinkommt.“
„Das nächste Highlight“
Das weiß Lukas Jungwirth (22) ganz genau. „Im Kasten, dort kriegt es einen Ehrenplatz.“ Der LASK-Torhüter erfüllte sich nach seinem Debüt in der Champions League in Debrecen nun auch den Traum vom Nationalteam: „Das nächste Highlight, das ich auf meiner Liste geschafft habe. Ich hoffe, dass es in dieser Tonart weitergeht.“
Während im Finish auch Stuttgarts Yanik Spalt zum Einsatz kam. Der 19-Jährige wurde ja nachnominiert, saß in der Sauna, verpasste deshalb den ersten Anruf von U21-Teamchef Peter Perchtold. „Danach habe ich zurückgerufen, die gute Nachricht erfahren. Ich war überrascht, aber überglücklich“, erzählte Spalt.
Der schon beim Einstandssingen eine sehr gute Figur machte, „Hulapalu“ auf Vorarlbergerisch zum Besten gab. „Es war auch Deutsch-Rap dabei. Alle waren in Ordnung, die Jungen haben sich super etabliert“, lobte Sasa Kalajdzic.
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