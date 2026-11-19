Um Platz zwei duellierten sich mit Ried/Kaltenbach aus der 1. Gebietsliga Mitte-Ost und Mayrhofen, dem makellosen Spitzenreiter der 1. Landesliga Ost, zwei Vereine aus dem Zillertal. Das glücklichere Ende hatte dabei der Gebietsligist. „Ich war vor 15 Jahren schon einmal als Spieler von Stumm beim Unterhaus-Casinoabend und da habe ich mich ziemlich verpokert. Deshalb waren diesmal die Jungs dran“, lachte Ried/Kaltenbach-Trainer Stefan Kröll.

Somit löste Mayrhofen das dritte Finalticket. Trainer Thomas Löffler war selbst am Pokertisch im Einsatz. Dass er früher häufig bei der Pokerrunde des FC Wacker mitgespielt habe, verneinte der Ex-Profi allerdings. „Da waren andere viel mehr drin“, lachte Löffler.

Das letzte Finalticket sicherten sich die Damen des FC Vomp – entgegen den eigenen Erwartungen. „Wir haben nur eine dabei, die schon einmal Poker gespielt hat“, erklärte Trainer Peter Kleemann. Umso größer war der Jubel bei der Bekanntgabe des Ergebnisses.

Tarrenz stellte mit Deniz Türker zwar den Spieler mit den meisten Chips (38.100), schied aber als Sechster in der Vorrunde aus.