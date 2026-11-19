Das Casino Seefeld war erneut Austragungsort des Fußballunterhaus-Abends der „Tiroler Krone“. Der SV Matrei musste gegen die SPG Oberland West zunächst zwei sportliche Rückschläge hinnehmen, ehe sich die Wipptaler den Sieg schließlich am Pokertisch sicherten.
Nachdem die SPG Oberland West und der SV Matrei als die beiden Spitzenvertreter der 1. Landesliga West in den vergangenen zwei Wochen gleich zweimal aufeinandergetroffen waren – jeweils mit einem 4:1-Erfolg für Oberland West -, saßen sich die beiden Kontrahenten nun am Pokertisch gegenüber. „Matrei ist das einzige Team in der Liga, das körperlich immer voll mit uns mithalten konnte“, erklärte Alexander Jäger, Trainer der SPG Oberland West. Trotzdem lachen die Oberländer derzeit von der Tabellenspitze. „Wir würden schon gerne aufsteigen und die Herausforderung Tiroler Liga gerne annehmen“, verrät Jäger.
Beim Pokerturnier lief es für die SPG allerdings weniger erfolgreich: Mit Platz fünf war bereits in der Vorrunde Schluss. Ausgerechnet Liga-Rivale Matrei holte sich den Gesamtsieg. Damit stehen die Wipptaler im Finale, in dem sich 16 Teams um einen Gutschein für ein Trainingslager im Wert von 5.000 Euro matchen. Zur Verfügung gestellt wird dieser vom Casino Seefeld.
„Man muss halt auch wissen, wie man richtig aufstellt. Deswegen habe ich mich da bewusst rausgenommen“, sagte Matrei-Torhüter und Kapitän Georg Griesser mit einem Lächeln.
Um Platz zwei duellierten sich mit Ried/Kaltenbach aus der 1. Gebietsliga Mitte-Ost und Mayrhofen, dem makellosen Spitzenreiter der 1. Landesliga Ost, zwei Vereine aus dem Zillertal. Das glücklichere Ende hatte dabei der Gebietsligist. „Ich war vor 15 Jahren schon einmal als Spieler von Stumm beim Unterhaus-Casinoabend und da habe ich mich ziemlich verpokert. Deshalb waren diesmal die Jungs dran“, lachte Ried/Kaltenbach-Trainer Stefan Kröll.
Somit löste Mayrhofen das dritte Finalticket. Trainer Thomas Löffler war selbst am Pokertisch im Einsatz. Dass er früher häufig bei der Pokerrunde des FC Wacker mitgespielt habe, verneinte der Ex-Profi allerdings. „Da waren andere viel mehr drin“, lachte Löffler.
Das letzte Finalticket sicherten sich die Damen des FC Vomp – entgegen den eigenen Erwartungen. „Wir haben nur eine dabei, die schon einmal Poker gespielt hat“, erklärte Trainer Peter Kleemann. Umso größer war der Jubel bei der Bekanntgabe des Ergebnisses.
Tarrenz stellte mit Deniz Türker zwar den Spieler mit den meisten Chips (38.100), schied aber als Sechster in der Vorrunde aus.
Neuer Rekord – gleich zweimal!
Spannend wurde es dann noch einmal bei der Gaberl-Challenge. Der bisherige Rekord von 188 Wiederholungen wurde von Matrei-Torjäger Patrick Knoflach im Vorbeigehen auf 211 gesteigert. „Ich habe eine kleine Tochter und da liegen viele Bälle bei uns zu Hause. Da konnte ich üben“, lächelte Knoflach.
Doch damit hatte er die Rechnung ohne Martin Geir von Ried/Kaltenbach gemacht. Dieser legte noch sieben Wiederholungen drauf und erhöhte den Rekord auf 218 Mal Gaberln. „Wenn es 300 gewesen wären, hätte ich halt 300 gemacht“, sagte Geir schulterzuckend.
„Das sind immer super Abende, an denen auch unser Team immer gerne arbeiten möchte“, resümierte Armand Ladner, Floormanager des Casino Seefeld, zufrieden.
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