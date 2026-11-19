Nach der schweren Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen bereut Milliardär Elon Musk seine hohen Wahlkampfspenden. „Ich komme mir ziemlich dumm vor, so viel Geld ausgegeben und dafür so wenig bekommen zu haben“, so der Chef von Tesla und SpaceX.
Der vermögendste Mann der Welt hatte fast eine halbe Milliarde Dollar in den Wahlkampf investiert, um republikanische Kandidaten zu unterstützen. Die Demokraten hatten bei den Wahlen jedoch die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernommen.
Zudem besiegte die Demokratin Gina Hinojosa in Texas den republikanischen Gouverneur Greg Abbott.
Das Wahlergebnis gilt als herber Rückschlag für US-Präsident Donald Trump, den Musk im Wahlkampf maßgeblich unterstützt hatte.
Texas ist für Musk von besonderer Bedeutung, da dort Tesla, SpaceX und ein geplantes gemeinsames Chip-Projekt angesiedelt sind. Womöglich hätten die Republikaner ohne seine Spenden noch schlechter abgeschnitten.
„Geld entscheidet keine Wahl“
Das Ergebnis zeige jedoch, dass Geld allein keine Wahlen entscheide. „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich weniger Geld ausgegeben“, so Musk gegenüber der „New York Times“.
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