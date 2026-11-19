„Durch meinen stabilen Zustand und gute Noten bin ich nicht aufgefallen. Niemand wusste es, als meine Mutter während der Sportwoche in der Psychiatrie war. Oder dass ich als Kind bei Patientinnengesprächen dabei sein musste. Oder dass wir von der Polizei und vom Amtsarzt öfter Besuch hatten als von Verwandten.“ Als Johanna sechs Jahre alt ist, wird bei ihrer Mutter eine bipolare Störung diagnostiziert, erzählte Johanna einmal im Online-Magazin Moment.at. Eine Krankheit, die auch ihr junges Leben völlig veränderte. Statt ein unbeschwertes Kind zu sein, wurde sie zu einem „Young Carer“.
Morgen ist nicht nur der Internationale Tag der Kinderrechte, sondern auch der Aktionstag für pflegende Kinder und Jugendliche. Mehr als 43.000 dieser „Young Carers“ gibt es in Österreich – sie übernehmen Pflegeaufgaben für Angehörige, die sogar für Erwachsene fordernd oder sogar überfordernd sein können. Und bleiben dabei oft unsichtbar, sei es aus Scham oder der Angst, das Jugendamt könnte sie von den Eltern trennen.
Mehr als 43.000 Kinder – eine erschreckend hohe Zahl. Doch wenn es um häusliche Pflege geht, ist von ihnen selten die Rede. Dabei müssen sie eine Verantwortung schultern, die kein Kind tragen sollte. Die Erwachsenen sollten das tun. Wenn es die pflegebedürftigen Eltern nicht können, ist es umso wichtiger, dass das Umfeld genau hinsieht. Und ihnen zeigt, dass auch sie ein Recht auf Hilfe haben (u. a. bei „Rat auf Draht“, der IG Pflege oder „Alles Clara“).
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