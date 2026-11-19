„Durch meinen stabilen Zustand und gute Noten bin ich nicht aufgefallen. Niemand wusste es, als meine Mutter während der Sportwoche in der Psychiatrie war. Oder dass ich als Kind bei Patientinnengesprächen dabei sein musste. Oder dass wir von der Polizei und vom Amtsarzt öfter Besuch hatten als von Verwandten.“ Als Johanna sechs Jahre alt ist, wird bei ihrer Mutter eine bipolare Störung diagnostiziert, erzählte Johanna einmal im Online-Magazin Moment.at. Eine Krankheit, die auch ihr junges Leben völlig veränderte. Statt ein unbeschwertes Kind zu sein, wurde sie zu einem „Young Carer“.