So machen Hacker Künstliche Intelligenz zur Waffe

Angesichts der weltweiten Vernetzung seien eigene Anstrengungen nicht ausreichend, Kooperation sei essenziell. International hat Siemens dafür mit Partnern wie Allianz, Microsoft und IBM die „Charter of Trust“ ins Leben gerufen. Das Bündnis setzt sich für weltweit bindende Sicherheitsstandards ein und berät Zulieferer zur Absicherung der Lieferketten. Auch auf lokaler Ebene ist der Austausch laut Heschl entscheidend: „Wir haben alle dasselbe Problem und lösen es am besten gemeinsam.“ Im österreichischen Security Network teilen rund 35 heimische Firmen alle sechs Wochen ihre Erfahrungen.