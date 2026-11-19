Mit einer rührenden und emotionalen Botschaft hat David Alaba seinem Papa George zu dessen 66. Geburtstag gratuliert. Zudem könnte Österreichs Fußballstar am Wochenende wieder auf den Platz zurückkehren.
„Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Danke für alles – und dafür, dass du immer jemand warst, zu dem ich aufschauen konnte“, schreibt David Alaba in seiner jüngsten Instagram-Story. Diese zeigt den 34-jährigen Udinese-Legionär gemeinsam mit seinem Papa George, der für ihn nicht nur ein „Vorbild“, sondern auch eine „Inspiration“ sei.
Von klein auf konnte David auf seinem inzwischen glorreichen Fußballweg auf George zählen. Dieser steht seinem Sohnemann stets als Berater zur Seite.
Comeback gegen Bologna?
Alaba laborierte zuletzt an einer Wadenverletzung und fehlte Udinese. Sein neuer Klub ist bereits seit neun Spielen in Folge ohne Sieg.
Am Sonntag wartet das Duell mit Bologna. Italienische Medien rechnen damit, dass Alaba wieder mit an Bord ist. Gelingt dem ÖFB-Verteidiger und seinen Teamkollegen dann endlich der Befreiungsschlag? Seinen Vater würde es freuen …
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