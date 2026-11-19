„Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Danke für alles – und dafür, dass du immer jemand warst, zu dem ich aufschauen konnte“, schreibt David Alaba in seiner jüngsten Instagram-Story. Diese zeigt den 34-jährigen Udinese-Legionär gemeinsam mit seinem Papa George, der für ihn nicht nur ein „Vorbild“, sondern auch eine „Inspiration“ sei.