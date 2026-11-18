Angelina Jolie

Ein Bond-Girl, das definitiv nach dem Geschmack der Fans sein könnte, wäre Angelina Jolie. Ob dieser Wunsch mit dem neuen 007-Streifen in Erfüllung gehen wird, bleibt aber ungewiss. In der Vergangenheit hatte die 51-Jährige nämlich unterstrichen, dass sie viel lieber eine andere Rolle hätte: nämlich die des Bond höchstpersönlich ...