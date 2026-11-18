Endlich steht es fest: Robert Pattinson ist der neue James Bond! Aber welche Hollywood-Schönheit wird Bond-Girl? Die Gerüchte laufen heiß.
Nach wochenlangen Spekulationen platzte diese Woche die Bombe: Ex-„Twilight“-Hottie Robert Pattinson hat künftig die Lizenz zum Töten. Wer den Geheimagent Seiner Majestät im neuen 007-Streifen verführen darf, das steht allerdings noch in den Sternen. Kandidatinnen gäbe es aber zur Genüge.
Sydney Sweeney
Gute Karten, den Zuschlag für die Rolle des Bond-Girls zu bekommen, hat jedenfalls Sydney Sweeney. Schon im letzten Jahr hieß es, die Hollywood-Blondine stehe ganz oben auf der Liste von Regisseur Denis Villeneuve, der sie „für äußerst talentiert“ halte.
Auch die Freundschaft mit Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos, die ja auch bei der Wahl des neuen Bond ihre Finger im Spiel hatten, könnte einen Vorteil bringen.
Zendaya
Spekuliert man, wer das neue Bond-Girl sein könnte, kommt man an Zendaya nicht vorbei. Die Ehefrau von Tom Holland drehte mit Villeneuve bereits die „Dune“-Reihe und bewies für den Film „Das Drama“, dass die Chemie mit Robert Pattinson passt.
Außerdem standen die beiden auch für „Die Odyssee“ gemeinsam vor der Kamera und werden Ende des Jahres in „Dune: Part Three“ gemeinsam vor der Kamera. Sind bei Zendaya und Pattinson etwa aller guter Dinge vier? Gut möglich!
Dakota Johnson
Auch Dakota Johnson hat gute Bond-Girl-Karten. Denn dass sie sich mit verführerischen Rollen auskennt, hat die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson spätestens mit der Rolle der Anastasia Steele in der „Fifty Shades of Grey“-Reihe unter Beweis gestellt.
Hunter Schafer
So viel ist fix: Sollte Hunter Schafer das neue Bond-Girl werden, dann schreibt sie auf jeden Fall Geschichte – als allererstes Trans-Bond-Girl aller Zeiten! Die 27-Jährige hat ihr Schauspieltalent nicht nur in der Hitserie „Euphoria“ unter Beweis gestellt, sondern kennt sich dank ihrer Rolle in der Serie „Blade Runner 2099“ auch mit Action-Szenen aus.
Angelina Jolie
Ein Bond-Girl, das definitiv nach dem Geschmack der Fans sein könnte, wäre Angelina Jolie. Ob dieser Wunsch mit dem neuen 007-Streifen in Erfüllung gehen wird, bleibt aber ungewiss. In der Vergangenheit hatte die 51-Jährige nämlich unterstrichen, dass sie viel lieber eine andere Rolle hätte: nämlich die des Bond höchstpersönlich ...
Margaret Qualley
Eine legendäre Tanzeinlage beim Bond-Tribute bei der Oscar-Gala 2025 brachte Margaret Qualley als neues Bond-Girl ins Gespräch. Tanzt sie etwa bald im roten Kleid mit Robert Pattinson Tango? Im kommenden Jahr erhält sie im Remake von „Possession“ jedenfalls schon mal einen Vorgeschmack auf das Leben als Spionin.
Dua Lipa
Callum Turner hat gegen Robert Pattinson zwar das Nachsehen gehabt, seine Ehefrau Dua Lipa könnte allerdings gute Karten für die Rolle des Bond-Girls haben. Schauspielerfahrung konnte die Britin bereits in „Barbie“ oder „Argylle“ sammeln. Und noch etwas könnte für Dua Lipa sprechen – dass sie auch den Bond-Song einsingen kann!
Chase Infiniti
Ein Name, der rund um die Gerüchte des neuen Bond-Girls immer wieder auftaucht, ist auch Chase Infiniti. Die Schauspielerin, die nach Nicole Kidmans „Batman Forever“-Charakter Chase Meridian benannt ist, ist in Hollywood längst keine Unbekannte mehr und durfte sich für ihre Rolle in „One Battle After Another“ über eine Nominierung bei den BAFTAs und den Golden Globes freuen.
Wer das Rennen machen wird? Das steht bislang noch in den Sternen. Fix ist aber: Die Rolle des Bond-Girls ist fast so legendär wie die des Bond selbst ...
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