Am Samstag Teufelstreiben in Klagenfurt

Ein Meilenstein von Pickl-Hafner war das Jahr 1991, als er den Krampusumzug Klagenfurt gründete. Der ist mittlerweile zum größten Krampuslauf Österreichs geworden, das 35. Teufelstreiben zieht am Samstag ab 19 Uhr 50.000 Besucher an. 1000 Krampusse und Perchten werden dabei mit zotteligen Fellen, Masken und rasselnden Ketten für Gänsehaut sorgen – von der Landesregierung bis zum Alten Platz. Gefeiert werden die zwei Jubiläen von den Kramperln danach in der Messehalle 3.