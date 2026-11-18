Seit 40 Jahren verbindet die Krampusgruppe Welzenegg gelebtes Brauchtum mit handwerklichem Können und starkem Zusammenhalt. 1986 wurde der Verein von Josef Pickl-Hafner gegründet. Der hat 1991 auch den Krampuslauf in Klagenfurt geschaffen. Jetzt treten die Welzenegger bei beiden Krampusläufen auf.
Seit 1986 stehen bei der Krampusgruppe Welzenegg Tradition und auch die Weitergabe an die nächsten Generationen im Mittelpunkt. Die Krampusgruppe ist zu einer festen Gemeinschaft, die sich mit der Pflege des Krampusbrauchtums verschrieben hat, gewachsen.
Höllisch gut eingekleidet
„Großen Wert legen wir auf die Ausrüstung und das Erscheinungsbild“, erzählt Pickl-Hafner, der dem Verein als Gründungsobmann bis heute vorsteht. Die Verantwortung für das Vereinsleben und die Weiterentwicklung hat er aber in jüngere Hände weitergegeben. „Die Masken werden jedes Jahr neu angefertigt und stammen vom Schnitzer Patrick Schmuck aus Spielberg. Der rüstet österreichweit 50 Krampusgruppen mit Masken aus, schnitzt auch für uns jedes Jahr 15 neue Modelle“, meint Pickl-Hafner.
Für die Felle zeichnet Gerhard Trinkl, bekannt als „der Teufels Schneider“, verantwortlich. Zahlreiche weitere Bestandteile der Ausrüstung entstehen in aufwendiger Eigenarbeit. Einen eigenen Krampuslauf erhielt Welzenegg im Jahr 2000. Heuer steigt er am Sonntag ab 14 Uhr.
Am Samstag Teufelstreiben in Klagenfurt
Ein Meilenstein von Pickl-Hafner war das Jahr 1991, als er den Krampusumzug Klagenfurt gründete. Der ist mittlerweile zum größten Krampuslauf Österreichs geworden, das 35. Teufelstreiben zieht am Samstag ab 19 Uhr 50.000 Besucher an. 1000 Krampusse und Perchten werden dabei mit zotteligen Fellen, Masken und rasselnden Ketten für Gänsehaut sorgen – von der Landesregierung bis zum Alten Platz. Gefeiert werden die zwei Jubiläen von den Kramperln danach in der Messehalle 3.
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