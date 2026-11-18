Der Nationalrat hat sich am Mittwoch einstimmig für den Beitritt Österreichs zum sogenannten „Montreal-Protokoll 2014“ ausgesprochen. Fluggäste, die an Bord von Luftfahrzeugen strafbare Handlungen begehen,

können künftig auch hier belangt werden. Lob für die Initiative der Bundesregierung kam sogar von der FPÖ!