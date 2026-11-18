Thomas Scheiber, Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, betonte: „Wir haben seit Beginn der Verhandlungen klar gesagt: Die Arbeitszeitverkürzung kann erst nach einer dementsprechenden Vorbereitungs- und Vorlaufzeit kommen, damit sie für die Unternehmen wirtschaftlich, organisatorisch und betrieblich zu stemmen ist. Mit dem Zweijahresabschluss und einer Angleichung der Arbeitszeit ab 1. September 2027 ist uns genau das gelungen. Im ersten Jahr liegt der Abschluss für die Unternehmen damit unter der rollierenden Inflation, das gleicht sich dann im zweiten Jahr aus.“