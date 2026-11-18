Neue Büro- und Meetingräume sind am Standort in der Gemeinde Wernberg entstanden. Spar ICS hat damit Platz für 20 zusätzliche IT-Arbeitskräfte geschaffen.
Bestellungen, Kassensysteme oder die Spar-App: Hinter sämtlichen digitalen internen Vorgängen intern sowie in Verbindung mit Kunden stehen bei Spar etwa 300 Kräfte.
Etwa 60 davon sind derzeit für Spar ICS am Standort in Föderlach beschäftigt. „Unsere Teams entwickeln digitale Lösungen für den internationalen Lebensmittelhandel“, berichtet Andreas Kranabitl, Geschäftsführer von Spar ICS.
Spar hat nun etwa eine Million Euro in die Hand genommen, um in Föderlach modernste Büro- und Meetingräume zu schaffen. „Mit der Erweiterung in Wernberg zeigen wir, dass wir diese Vielfalt gezielt ausbauen und neue, qualifizierte Arbeitsplätze in der Region schaffen“, schildert Andreas Eder, Geschäftsführer von Spar in Kärnten und Osttirol. Beschäftigt werden vom Softwareentwickler bis hin zum Projektleiter oder Lehrling alle Bereiche der IT.
„Die Erweiterung stärkt unseren Wirtschaftsstandort und eröffnet Fachkräften zusätzliche berufliche Möglichkeiten direkt in der Region“, zeigte sich Bürgermeisterin Doris Liposchek erfreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.