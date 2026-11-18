Spar hat nun etwa eine Million Euro in die Hand genommen, um in Föderlach modernste Büro- und Meetingräume zu schaffen. „Mit der Erweiterung in Wernberg zeigen wir, dass wir diese Vielfalt gezielt ausbauen und neue, qualifizierte Arbeitsplätze in der Region schaffen“, schildert Andreas Eder, Geschäftsführer von Spar in Kärnten und Osttirol. Beschäftigt werden vom Softwareentwickler bis hin zum Projektleiter oder Lehrling alle Bereiche der IT.