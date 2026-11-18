Im November 2025 war die Zulassung des um 30 Millionen Euro umgebauten Eiskanals auch im zweiten Versuch gescheitert, der Rodel-Weltcup musste daraufhin abgesagt werden. Für die Bob- und Skeletonbewerbe gab es eine Freigabe. Auf Wunsch der Aktiven wurden wegen Sicherheitsbedenken die Skeleton-Entscheidungen dann aber ebenfalls gestrichen, nur die Bob-Entscheidungen fanden statt. Über den Sommer erfolgten die erforderlichen Adaptierungen an der Bahn.