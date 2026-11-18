Der nach Problemen im Vorjahr erneut umgebaute Eiskanal in Innsbruck/Igls hat die internationale Zulassung für Rodelwettkämpfe bis Saisonende 2030/31 erhalten.
Der Internationale Rodelverband (FIL) stellte das Homologierungszertifikat laut Angaben der Olympiaworld Innsbruck nach den internationalen Trainingswochen aus. Damit ist der Weg zur Durchführung der WM im Februar 2027 endgültig frei.
Die Freigabe durch die FIL ergänzt die bereits Ende Oktober erteilte Homologierung durch den Internationalen Bob- und Skeletonverband (IBSF).
Im November 2025 war die Zulassung des um 30 Millionen Euro umgebauten Eiskanals auch im zweiten Versuch gescheitert, der Rodel-Weltcup musste daraufhin abgesagt werden. Für die Bob- und Skeletonbewerbe gab es eine Freigabe. Auf Wunsch der Aktiven wurden wegen Sicherheitsbedenken die Skeleton-Entscheidungen dann aber ebenfalls gestrichen, nur die Bob-Entscheidungen fanden statt. Über den Sommer erfolgten die erforderlichen Adaptierungen an der Bahn.
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