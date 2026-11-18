Beim Salon Lendhafen stand am Dienstag die Frage „Schön genug? Warum sieht Klagenfurt eigentlich so aus, wie es aussieht?“ im Mittelpunkt. Die Städteplaner in der Landeshauptstadt sind gefordert. Nun wird der Pfarrplatz Süd umfassend saniert.
Beim Salon Lendhafen finden viele Diskussion statt, diesmal waren die Städteplaner gefragt. Es ging um um die Frage „Schön genug? Warum sieht Klagenfurt eigentlich so aus, wie es aussieht?“ Statt reiner Zukunftsvisionen ging es um das tatsächliche Stadtbild, Baukultur und die Frage, ob Klagenfurt architektonisch und städtebaulich „schön genug“ ist. Der Lendkanal und Zugang zur Lend wurden besprochen.
Auch Architekt Peter Lorenz, der beim Südpark das neue Mobility Center mit 386 Parkplätzen errichten wird, oder Baukultur-Experte Elias Molitschnig, der in der Bundeshauptstadt im Ministerium für Wohnen Kunst und Kultur Leiter der Abteilung Architektur, Baukultur, Denkmalschutz und UNESCO-Welterbe ist, waren bei der Podiumsdiskussion dabei. Die Stadtplaner sind in den nächsten Jahren gefordert, mit Architekten und Bauexperten ein neues Bild der Landeshauptstadt zu schaffen.
Pfarrplatz soll Fußgängerzone werden
Fix umgebaut wird der Pfarrplatz Süd. Das beschloss der Stadtsenat einstimmig. „Der Bund hat eine Förderung in Aussicht gestellt, die ohne jetzt Beschluss verfallen wäre. Die Pflastersteine und der Straßenbelag sind in katastrophalem Zustand. Die Gesamtkosten der Sanierung werden 1,2 Millionen Euro betragen. Die Hälfte zahlt der Bund“, sagt Referentin Sandra Wassermann (FP). Am 11. Jänner 2027 findet um 17 Uhr eine Anrainerinformation mit Experten der Stadt statt.
„Ein Trinkwasserbrunnen wird errichtet. Recycelte Pflastersteine werden zur Sanierung verwendet.“ Wassermann: „Mit der Sanierung geben wir der Stadtpfarrkirche ihre Würde zurück.“ Langfristig soll der Pfarrplatz als Fußgängerzone freigegeben werden. Die Parkplätze sollen zur nördlichen Seite verlegt werden. Das ist aber noch nicht beschlossen.
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