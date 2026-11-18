Beim Salon Lendhafen finden viele Diskussion statt, diesmal waren die Städteplaner gefragt. Es ging um um die Frage „Schön genug? Warum sieht Klagenfurt eigentlich so aus, wie es aussieht?“ Statt reiner Zukunftsvisionen ging es um das tatsächliche Stadtbild, Baukultur und die Frage, ob Klagenfurt architektonisch und städtebaulich „schön genug“ ist. Der Lendkanal und Zugang zur Lend wurden besprochen.