Deutschland als Gastgeber der A-WM der Männer im Mai 2027 drängt auf eine schnelle Entscheidung in der Frage um eine Teilnahme der Russen. Die Bundesregierung will aktuell keine Aussage über eine mögliche Visa-Verweigerung treffen. Sie hält aber ähnlich wie der Deutsche Eishockey-Bund eine Ausrichtung der WM bei einer Teilnahme Russlands für unmöglich. Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.