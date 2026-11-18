Laut aktuellem Wetterbericht ist in den kommenden Tagen ist in Kärnten immer wieder mit Regen und Gewitter zu rechnen. Der interaktive Regen-Tracker liefert weitere Informationen: Einfach die eigene Postleitzahl eingeben – oder jene des geplanten Ausflugsorts – und schon sehen Sie, ob und wie stark es dort bis Freitagabend regnen wird.