Tausende Lichter, ein fliegendes Christkind und tierische Begegnungen: Von 20. November bis 20. Dezember verwandelt sich die WaldEntdeckerWelt in Kopfing in ein Weihnachtswunderland. Mit Ponys, Perchten und dem Sternschnuppenweg wird der Advent im Sauwald zum Erlebnis für die ganze Familie.