Tausende Lichter, ein fliegendes Christkind und tierische Begegnungen: Von 20. November bis 20. Dezember verwandelt sich die WaldEntdeckerWelt in Kopfing in ein Weihnachtswunderland. Mit Ponys, Perchten und dem Sternschnuppenweg wird der Advent im Sauwald zum Erlebnis für die ganze Familie.
Wenn tausende Lichter die Baumwipfel zum Funkeln bringen, der Duft von Bratäpfeln durch die Luft zieht und weihnachtliche Klänge erklingen, ist es wieder so weit: Die Waldweihnacht in der WaldEntdeckerWelt in Kopfing (OÖ) öffnet ihre Pforten. Von 20. November bis 20. Dezember 2026 erwartet Besucher an fünf Wochenenden ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art - fernab vom Trubel und mitten in der idyllischen Natur des Sauwaldes.
Wenn das Christkind durch die Baumwipfel fliegt
Ein Höhepunkt lässt nicht nur Kinderaugen strahlen: Am 12., 13., 19. und 20. Dezember schwebt das Christkind um 15 und 17 Uhr durch die Baumwipfel und landet direkt auf der Waldbühne. Anschließend nimmt es sich Zeit für Erinnerungsfotos und die Wunschzettel der kleinen Besucher. Auch Ponyreiten, die Wichtelstube und spannende Märchen im Tipi-Zelt sorgen für unvergessliche Familienmomente. Traditionelle Perchtenauftritte bringen zusätzlich eine Portion Nervenkitzel in den winterlichen Wald.
Neu: Dem Zauber der Sternschnuppen folgen
Ein ganz besonderes Erlebnis verspricht der Sternschnuppenweg. Auf dem beleuchteten Baumkronenweg geht es hoch über dem Waldboden auf die Suche nach einer geheimnisvollen Sternschnuppe. Leuchtende Funken weisen den Weg zum Sternenhain, wo große und kleine Besucher ihre Wünsche in den Himmel schicken können. Ein stimmungsvoller Spaziergang, der den Wald aus einer völlig neuen Perspektive erleben lässt.
Kunsthandwerk, Köstlichkeiten und Adventstimmung
Mehr als 60 Aussteller präsentieren rund um die Waldweihnachtsbühne traditionelles Kunsthandwerk und liebevoll gefertigte Geschenkideen. Dazu locken herzhafte Schmankerl, süße Leckereien und wärmende Getränke. Musikalische Darbietungen und ein abwechslungsreiches Adventprogramm machen die Waldweihnacht zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie.
Hier finden Sie alle Infos rund um das Programm und die Tickets: waldentdeckerwelt.at/waldweihnacht