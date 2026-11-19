In der 20. Staffel des „Bergdoktors“ steht Hans Sigl erneut vor großen Herausforderungen – doch auch abseits der Kamera nimmt der Schauspieler kein Blatt vor den Mund. Bei krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht er in „Message Macht Medien“ über die politische Verantwortung von Künstlern, seine klare Haltung gegen Rechts, die Brandmauer zu FPÖ und AfD und den Einfluss öffentlicher Stimmen auf die Meinungsbildung. Warum er findet, dass Schauspieler ihre Reichweite nutzen sollten, um Haltung zu zeigen, und weshalb er sich von der Politik mehr Empathie und Führung wünscht.