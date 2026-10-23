24 Stunden Bratislava: Lohnt sich der Kurztrip?

Luxuriöses Doppelzimmer mit Donau-Blick

Zu dritt beziehen wir zwei Doppelzimmer mit Blick auf die Donau, die durch eine Verbindungstür direkt miteinander verbunden sind. Viel Platz gibt es in beiden, die Betten sind riesig und im Badezimmer wartet noch ein kleines Luxus-Gimmick: Selbst die Badewanne lässt sich per Knopfdruck mit heißem oder kaltem Wasser füllen. Braucht man das? Nicht unbedingt. Probiert man es trotzdem aus? Natürlich.