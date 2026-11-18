Der Nationalrat hat am Mittwoch zu Beginn seiner Plenarsitzung des am 4. November verstorbenen freiheitlichen Abgeordneten Norbert Nemeth mit einer Schweigeminute gedacht.
Der Platz des langjährigen FPÖ-Klubdirektors blieb frei, seine Kollegen schmückten ihn mit einem Foto des Verstorbenen und einem Blumenstrauß. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) bedauerte das Ableben eines Freundes. Nemeth hätte der Republik noch viele gute Dienste leisten können.
Dieser habe durch seinen messerscharfen Intellekt, sein immenses Wissen, seine reiche Erfahrung und ein untrügliches Gespür Anerkennung über alle Fraktionen hinweg erworben: „Das Parlament war immer gut beraten, wenn es seinen Rat suchte“, so Rosenkranz.
Rochaden im blauen Klub
FPÖ-Chef Herbert Kickl verbeugte sich vor seinem ehemaligen Parteifreund, der am 4. November plötzlich und unerwartet verstorben war. Das Mandat Nemeths übernimmt der niederösterreichische Ex-Skirennläufer Manuel Brunner. Die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker. Die Themenbereiche Immunität und Geschäftsordnung, für der Verstorbene als Bereichssprecher zuständig war, übernehmen Markus Tschank bzw. Michael Schilchegger.
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