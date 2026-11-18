Rochaden im blauen Klub

FPÖ-Chef Herbert Kickl verbeugte sich vor seinem ehemaligen Parteifreund, der am 4. November plötzlich und unerwartet verstorben war. Das Mandat Nemeths übernimmt der niederösterreichische Ex-Skirennläufer Manuel Brunner. Die beiden Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker. Die Themenbereiche Immunität und Geschäftsordnung, für der Verstorbene als Bereichssprecher zuständig war, übernehmen Markus Tschank bzw. Michael Schilchegger.