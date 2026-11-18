Ausgerechnet in turbulenten Zeiten sollte sie für „Lichts ins Dunkel“ sorgen: ORF-Finanzdirektorin Eva Schindlauer übernahm nach der Freistellung von Pius Strobl, gegen den Vorwürfe des möglichen Fehlverhaltens im Raum stehen, interimistisch die Leitung der Hilfsaktion. „Da hat sich gar nicht die Frage gestellt: Mache ich das oder nicht?“ erzählte sie der „Krone“ bei der Gala. „Es war eine große, aber wunderschöne Aufgabe.“ Schließlich sei das Projekt ein „Grundpfeiler unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags“.