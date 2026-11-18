Nach turbulenten Wochen beim ORF steht für Eva Schindlauer bald der Abschied an. Zuvor übernahm sie noch eine Herzensaufgabe: die Leitung von „Licht ins Dunkel“. Mit der „Krone“ sprach sie über die schwierige Zeit beim Sender, ihre neue Aufgabe und ihre tiefe Verbundenheit zum ORF.
Ausgerechnet in turbulenten Zeiten sollte sie für „Lichts ins Dunkel“ sorgen: ORF-Finanzdirektorin Eva Schindlauer übernahm nach der Freistellung von Pius Strobl, gegen den Vorwürfe des möglichen Fehlverhaltens im Raum stehen, interimistisch die Leitung der Hilfsaktion. „Da hat sich gar nicht die Frage gestellt: Mache ich das oder nicht?“ erzählte sie der „Krone“ bei der Gala. „Es war eine große, aber wunderschöne Aufgabe.“ Schließlich sei das Projekt ein „Grundpfeiler unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags“.
Dabei heißt es für Schindlauer selbst bald Abschied nehmen: Unter dem künftigen ORF-General Clemens Pig kam sie bei der Neubesetzung ihres Postens nicht mehr zum Zug. Stattdessen wird die Tiroler Medienmanagerin Silvia Lieb ihre Fußstapfen füllen.
Schindlauer zieht es ab Jänner in den Vorstand des Verkehrsbüros. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“. betont sie. Doch von Groll gegen ihren langjährigen Arbeitgeber keine Spur. Im Gegenteil. Die 44-Jährige findet nur warme Worte: „Mein Herz hängt am ORF. Und ein Teil meines Herzens wird immer hierbleiben.“
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