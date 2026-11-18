„Der Maßstab des Erfolgs von KI sollte daran gemessen werden, wie sie das menschliche Leben verbessert“, kommentierte Microsoft-Mitgründer Bill Gates die Wahl. Künstliche Intelligenz führe die Menschheit zu einer jahrtausendealten Frage zurück, sagte Rachel Adams, Expertin für KI-Governance und Menschenrechte der Universität Cambridge. „Wer sind wir, was bedeutet es, menschlich zu sein?“ Die Antwort auf diese Frage sei nie feststehend oder stabil gewesen, aber sie zu stellen, sei etwas, das alle Menschen verbinde, sagte Adams.