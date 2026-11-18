„Human“ (menschlich) ist zum Wort 2026 des englischen Wörterbuchs Cambridge Dictionary gekürt worden. Das Jahr sei von globalen Debatten darüber geprägt worden, was es bedeute, menschlich zu sein, wenn die KI (Künstliche Intelligenz) die Grenze zwischen Menschen und Maschinen verwische, teilte die Jury mit.
„Der Maßstab des Erfolgs von KI sollte daran gemessen werden, wie sie das menschliche Leben verbessert“, kommentierte Microsoft-Mitgründer Bill Gates die Wahl. Künstliche Intelligenz führe die Menschheit zu einer jahrtausendealten Frage zurück, sagte Rachel Adams, Expertin für KI-Governance und Menschenrechte der Universität Cambridge. „Wer sind wir, was bedeutet es, menschlich zu sein?“ Die Antwort auf diese Frage sei nie feststehend oder stabil gewesen, aber sie zu stellen, sei etwas, das alle Menschen verbinde, sagte Adams.
Das Wörterbuch selbst definiert „human“ als „Eigenschaften, Unzulänglichkeiten und Gefühle besitzend, die Menschen haben, im Gegensatz zu Göttern, Tieren oder Maschinen“. Das Cambridge Dictionary richtete sich vor allem an Englischlernende.
Diese Wörter stehen in Österreich zur Auswahl
In Österreich kann noch bis Ende November über das Wort des Jahres 2026 abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen Freiwilligenpauschale, Hitzesommer, Hydration-break, Klima-Oase, Koralmbahn, Naturwaldverdachtsfläche, Oberleitungsschaden, Österreichaufschlag, Schlapfenradius und Übergewinnsteuer. Auch ein UN-Wort des Jahres, ein Jugendwort 2026, ein Spruch und Unspruch werden wieder gewählt. Kandidaten für das Unwort des Jahres sind unter anderem Klimahysterie, Lifestyle-Teilzeit und Remigration.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.