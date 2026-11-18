Plötzlich landet sie in einer Welt voller Hexen, Magie und verrückter Überraschungen, findet neue Freunde, die mindestens genauso seltsam sind wie sie, und kommt einem großen Familiengeheimnis auf die Spur. Je mehr sie über sich selbst herausfindet, desto klarer wird ihr: Anders zu sein kann etwas ganz Besonderes sein. Gut so, denn von dieser Erkenntnis hängt nicht bloß ihr eigenes Leben ab, sondern gleich das Schicksal der gesamten Hexenwelt.