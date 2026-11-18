Am 27. November laden die heimischen Cineplexx Kinos erneut zum Family Fun Friday ein! Dieses Mal erwartet die Besucher der neue Disney-Hit „Wie Verhext“. Mit krone.tv können Sie am Family Fun Friday den neuen Film erleben.
Billie fühlt sich schon ihr ganzes Leben lang irgendwie fehl am Platz. Kein Wunder, denn was sie noch nicht weiß: Sie ist eigentlich eine Hexe! Eines Tages entdeckt sie überraschend ihre magischen Kräfte und – simsalabim! – wird aus ihrem eher nervigen Teenageralltag mit einer noch nervigeren Mutter ein ziemlich aufregendes Abenteuer.
Plötzlich landet sie in einer Welt voller Hexen, Magie und verrückter Überraschungen, findet neue Freunde, die mindestens genauso seltsam sind wie sie, und kommt einem großen Familiengeheimnis auf die Spur. Je mehr sie über sich selbst herausfindet, desto klarer wird ihr: Anders zu sein kann etwas ganz Besonderes sein. Gut so, denn von dieser Erkenntnis hängt nicht bloß ihr eigenes Leben ab, sondern gleich das Schicksal der gesamten Hexenwelt.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 27. November um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 24. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.