Das Smartphone ist aus dem Alltag kaum wegzudenken. Doch wer ein neues Gerät braucht, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Warum sich das nicht so schnell ändern dürfte und welche Alternativen Mobilfunker Drei bietet ...
Smartphones werden immer kostspieliger, während die Mobilfunktarife vergleichsweise günstig bleiben. Das zeigt eine aktuelle Analyse, die Drei gemeinsam mit dem Tarifvergleichsportal Durchblicker erstellt hat. Demnach sind die durchschnittlichen Smartphone-Preise in Österreich seit 2020 um 44 Prozent gestiegen – von rund 450 auf 650 Euro. Bei Topmodellen fiel der Preisanstieg noch deutlicher aus.
Höhere Preise machen sich bemerkbar
Laut Drei kann sich mittlerweile weniger als ein Fünftel der Erwerbstätigen ein High-End-Smartphone im Zweijahresrhythmus aus dem laufenden Einkommen leisten. 2024 lag dieser Anteil noch bei 26 Prozent, inzwischen sind es 18 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil jener Käufer, die mehr als 1000 Euro für ein Smartphone ausgeben, nach dem jüngsten Preisschub im September von rund 20 auf über 40 Prozent gestiegen.
Während die Gerätepreise steigen, sind die Mobilfunktarife seit 2015 laut dem Mobilfunkindex der RTR um 43 Prozent gesunken. Die Kostenbelastung verschiebt sich damit zunehmend vom Tarif zum Endgerät. Als Reaktion setzt Drei auf längere Nutzungszyklen und die Wiederverwertung gebrauchter Smartphones. Im Rahmen des Modells Handyfreiheit werden zurückgegebene Geräte generalüberholt und wiederverkauft. Dafür arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben mit SquareTrade und Dangoan zusammen.
Auch die längere Nutzung soll die monatliche Belastung reduzieren: Wer sein Gerät über die ersten 24 Monate hinaus behält, zahlt einen geringeren Betrag. Zusätzlich bietet Drei zu Weihnachten eine Eintauschprämie für Altgeräte an.
Kein Preisrückgang erwartet
Eine weitere Entspannung bei den Smartphone-Preisen erwartet Drei vorerst nicht. Steigende Chip- und Speicherpreise sowie zusätzliche Anforderungen durch KI-Funktionen dürften die Geräte weiterhin verteuern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.