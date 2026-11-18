Höhere Preise machen sich bemerkbar

Laut Drei kann sich mittlerweile weniger als ein Fünftel der Erwerbstätigen ein High-End-Smartphone im Zweijahresrhythmus aus dem laufenden Einkommen leisten. 2024 lag dieser Anteil noch bei 26 Prozent, inzwischen sind es 18 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil jener Käufer, die mehr als 1000 Euro für ein Smartphone ausgeben, nach dem jüngsten Preisschub im September von rund 20 auf über 40 Prozent gestiegen.