Schütze lief selbst in Brandhaus

Der 23-jährige Linzer sei noch selbst in das Mehrparteienhaus gelaufen und wollte die Mieter warnen, bis er selbst vor lauter Rauch nicht mehr weiter konnte. 74 Bewohner mussten in der Nacht ins Freie flüchten und für mehrere Monate in Übergangswohnungen eine neue Bleibe suchen. „Ich war eine von den Letzten, die raus ist. Ich bin schon im Bett gelegen und habe den Brand erst mitbekommen, als die Feuerwehr da war“, erzählt eine Mieterin, die den Prozess als Zeugin beobachtete. Nach 13 Minuten war das Treiben am Bezirksgericht Traun auch schon wieder vorbei.