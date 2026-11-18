Eine vom Wind verwehte Rakete sorgte in der Silvesternacht in Traun für einen katastrophalen Start ins Jahr 2026. 74 Mieter mussten ins Freie flüchten, das Mehrparteienhaus war monatelang wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Sein Prozess am Bezirksgericht dauerte gerade einmal 13 Minuten.
„Ich möchte mich bei allen Beteiligten entschuldigen. Ich bin kein Straftäter, es war der Wind. Es ist auch für mich schwer.“ Sichtlich geknickt musste am Dienstagvormittag ein 23-jähriger Ungar aus Linz vor einer Richterin am Bezirksgericht Traun Platz nehmen. In der Silvesternacht sorgte eine von ihm abgeschossene Rakete in Traun für einen Großbrand. Das Geschoss schlug in einem Balkon im obersten Stock ein, von dort breitete sich das Feuer binnen Minuten auf das gesamte Dach aus.
Schon kurz davor wurde eine durch den Angeklagten abgeschossene Babyrakete durch den Wind verweht und schlug in einem Haus ein. Warum er trotzdem weiterschoss, wollte die Richterin von dem gelernten Koch wissen? „Das war ein Fehler“, gab er zerknirscht zu.
Dämmwolle und Gasflaschen am Balkon
„Mein Mandant hat an diesem Abend einen Fehler gemacht, der gravierende Folgen hatte. Er zeigt sich dazu auch geständig“, brachte sein Anwalt Philipp Wohlmacher vor, der in diesem Zusammenhang aber auch von „Pech“ sprach. Denn laut ihm sollen auf dem betroffenen Balkon Dämmwolle und Butangasflaschen gelagert gewesen sein, welche für die extreme Ausbreitung verantwortlich waren. „Hätte die Rakete in einem anderen Balkon eingeschlagen, wäre wahrscheinlich gar nichts passiert“, so Wohlmacher, der für seinen Mandanten eine Diversion forderte.
Schütze lief selbst in Brandhaus
Der 23-jährige Linzer sei noch selbst in das Mehrparteienhaus gelaufen und wollte die Mieter warnen, bis er selbst vor lauter Rauch nicht mehr weiter konnte. 74 Bewohner mussten in der Nacht ins Freie flüchten und für mehrere Monate in Übergangswohnungen eine neue Bleibe suchen. „Ich war eine von den Letzten, die raus ist. Ich bin schon im Bett gelegen und habe den Brand erst mitbekommen, als die Feuerwehr da war“, erzählt eine Mieterin, die den Prozess als Zeugin beobachtete. Nach 13 Minuten war das Treiben am Bezirksgericht Traun auch schon wieder vorbei.
Der unbescholtene junge Mann wurde wegen dem fahrlässigen Herbeiführen einer Feuerbrunst zu zwei Monaten bedingter Haft verurteilt – nicht rechtskräftig. Deutlich gravierender dürften die Schadensersatzforderungen wiegen. Immerhin entstand bei dem Großbrand ein Schaden von knapp drei Millionen Euro. Die Richterin verwies aber sämtliche Anspruchsberechtigte auf den Zivilrechtsweg.
Mitleid mit 23-Jährigem
„Mir tut er fast ein bisschen leid. Man hat gemerkt, dass es ihm wirklich leidtut und er hat es sicher nicht mit Absicht gemacht. Meine Enkerl sind älter als er“, konnte die Mieterin mit der bedingten Haft gut leben: „Ich bin froh, dass ich wieder zurück bin, es war keine einfache Zeit. Es ist zwar noch immer nicht alles fertig in meiner Wohnung, aber es wird. Jetzt ist der Zusammenhalt unter den Mietern sogar größer als zuvor.“
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