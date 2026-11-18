Wer wird 2026 Vizeweltmeister in der Formel 1? Gibt Mercedes auch kommende Saison den Ton an? Und was erwartet uns in Las Vegas? Einige Fragen sind noch offen ...
Es ist vor allem der Kampf um Platz zwei, der den Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas am Sonntag (5 Uhr) prägt. Hinter dem vorzeitig gekrönten Weltmeister Kimi Antonelli sind Max Verstappen (279 Punkte), George Russell (262) und Lewis Hamilton (261) drei Rennen vor Schluss die heißesten Kandidaten auf das Vizechampionat. Das Flutlicht des Stadtkurses in der Spielermetropole soll aber auch schon etwas Licht ins Dunkel der kommenden Saison bringen.
So steht nicht zuletzt für den so erfolgreichen Mercedes-Teamchef Toto Wolff fest, dass es im nächsten Jahr „sehr schwer“ im Kampf um die Weltmeisterschaft wird. „Die Vorbereitung auf die neue Saison hat jetzt begonnen. Es geht darum, in den letzten drei Rennen zu lernen, was wir optimieren können. Wir werden in diesen drei Grand Prix viel testen, um das Auto für nächstes Jahr besser zu verstehen“, meinte der Wiener, der über Fahrer- und Team-Titel jubeln durfte. Im Saisonfinale wolle sein Rennstall noch einmal mit „Vollgas“ attackieren. „Mein Ziel ist es, das Jahr stark abzuschließen, vielleicht mit ein paar Siegen“, sagte Antonelli, der zuletzt in Brasilien Fünfter geworden war.
Auch der Italiener betonte die Bedeutung der finalen Rennen. „Es wird wichtig sein, die Saison gut abzuschließen und weiter am neuen Paket zu arbeiten, denn wir haben noch viel herauszufinden“, erklärte der 20-Jährige. Dass der Mercedes-Vorsprung auf die Konkurrenz im Laufe der Saison geschmolzen sei, müsse zu denken geben. „Unsere Leistungsniveaus liegen näher beieinander. Es ist schwer zu sagen, ob wir das mit der Budgetobergrenze und den kürzeren Windkanalzeiten, die uns nach unserem Sieg nun zur Verfügung stehen, wiederholen können“, sagte Antonelli. Umso wichtiger sind die Erkenntnisse in den letzten Rennen 2026.
Die Tücken der Wüste
Beim Rennen selbst droht laut Wetterprognosen zum Trainingsauftakt am Donnerstagabend (Freitag 1.30 Uhr MEZ) ungewöhnlicher Wüstenregen. Zum Qualifying und Rennen sinken die Temperaturen in der Nacht auf kühle 8 bis 11 Grad Celsius, was das Aufwärmen der Reifen und das Energiemanagement auf den langen Geraden erschwert. Neben der Kälte sorgt eingewehter Sand aus der Mojave-Wüste regelmäßig für rutschige Streckenverhältnisse abseits der Ideallinie. „Mit dem Strip als Kulisse gibt es nichts Vergleichbares im Rennkalender“, schwärmte Wolff.
Nach der Rückkehr in den WM-Kalender am besten kam mit den Bedingungen Verstappen zurecht. Der Vierfach-Weltmeister triumphierte 2023 und 2025, 2024 schlug Russell im Mercedes zu. Die Strecke sei „so anders und für alle so schwer zu verstehen“, sagte Verstappen. Das Problem sei, „dass es dort so kalt ist, dass sich jedes Auto ganz anders verhält. (...) Wir werden sehen, ob wir die Reifen zum Arbeiten bringen. Das ist der Schlüssel.“
Nach aktuellem Stand sollen auch die beiden letzten Rennen in Katar (29. November) und Abu Dhabi (6. Dezember) plangemäß über die Bühne gehen. Bei beiden Veranstaltungen im Nahen Osten hatte es aus Sicherheitsgründen wegen des Iran-Konflikts noch Fragezeichen gegeben, Imola stand als Ersatzkandidat bereit. In der Vorwoche hatten die Italiener dann aber eine Absage erhalten. Im Fall einer Eskalation des Konflikts könnte das die Pläne aber wieder umwerfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.