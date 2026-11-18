So steht nicht zuletzt für den so erfolgreichen Mercedes-Teamchef Toto Wolff fest, dass es im nächsten Jahr „sehr schwer“ im Kampf um die Weltmeisterschaft wird. „Die Vorbereitung auf die neue Saison hat jetzt begonnen. Es geht darum, in den letzten drei Rennen zu lernen, was wir optimieren können. Wir werden in diesen drei Grand Prix viel testen, um das Auto für nächstes Jahr besser zu verstehen“, meinte der Wiener, der über Fahrer- und Team-Titel jubeln durfte. Im Saisonfinale wolle sein Rennstall noch einmal mit „Vollgas“ attackieren. „Mein Ziel ist es, das Jahr stark abzuschließen, vielleicht mit ein paar Siegen“, sagte Antonelli, der zuletzt in Brasilien Fünfter geworden war.