Als erste Stadt Österreichs hat die Stadt Wels ein Verbot von Brillen mit integrierten Kameras in die Wege geleitet. Nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss soll die Badeordnung im „Welldorado“ geändert werden, um das Verbot umsetzen zu können.
„Wo sich Menschen in Badekleidung aufhalten und Kinder spielen und schwimmen, soll niemand befürchten müssen, unbemerkt gefilmt oder fotografiert zu werden“, waren sich die Welser Gemeinderäte bei der Beschlussfassung für das Verbot von Smart Glasses einig.
Einstimmiger Beschluss
Ohne eine einzige Gegenstimme wurde deshalb das Verbot für das Tragen von Brillen mit integrierter Kamera auf Schiene gebracht. Jetzt muss nur noch die Badeordnung im „Welldorado“ geändert werden. Vom Verbot ausgenommen sind Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen auf eine technische Assistenz angewiesen sind.
Begrenzte Kontrollmöglichkeiten
„Bei diesen Brillen ist von außen kaum zu erkennen, ob gerade jemand fotografiert oder filmt. Die technischen Kontrollmöglichkeiten sind begrenzt und es kann nicht Aufgabe des Personals sein, bei jedem Gast zu überprüfen, ob heimlich Aufnahmen gemacht werden“, erklärt Grünen-Gemeinderat Alessandro Schatzmann, der den Antrag gemeinsam mit FPÖ und SPÖ eingebracht und vorgestellt hat.
Erste Stadt Österreichs
Damit setzt Wels nach aktuellem Stand als erste Stadt Österreichs einen solchen Schritt zum Schutz der Privatsphäre. „Der Bund hat entsprechende gesetzliche Regelungen angekündigt. Aber wir müssen nicht warten, bis diese irgendwann kommen. Wir können in unserem eigenen Wirkungsbereich schon heute für mehr Sicherheit sorgen. Dass dieser Antrag einstimmig beschlossen wurde, ist ein wichtiges und richtiges Signal“, betont Schatzmann.
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