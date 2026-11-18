Erste Stadt Österreichs

Damit setzt Wels nach aktuellem Stand als erste Stadt Österreichs einen solchen Schritt zum Schutz der Privatsphäre. „Der Bund hat entsprechende gesetzliche Regelungen angekündigt. Aber wir müssen nicht warten, bis diese irgendwann kommen. Wir können in unserem eigenen Wirkungsbereich schon heute für mehr Sicherheit sorgen. Dass dieser Antrag einstimmig beschlossen wurde, ist ein wichtiges und richtiges Signal“, betont Schatzmann.