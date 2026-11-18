Am Flughafen Salzburg soll jetzt vor allem wieder Ruhe einkehren, wie alle Beteiligten betonen. In einem Telefonat mit Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sicherte die amtierende Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer am Mittwochvormittag zu, auch weiterhin zur Verfügung zu stehen. Es gab zuvor auch Gespräche mit Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ) und Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).