Ein Ausflug mit dem Rennrad auf den Salzburger Gaisberg im August 2025 endete für einen 25-jährigen Salzburger wegen eines aggressiven Autofahrers im Krankenhaus. Der ungeduldige SUV-Lenker überholte den Radfahrer von rechts auf einer Ausweichbucht, öffnete die Tür und brachte den jungen Mann zu Sturz. Dann wollte er ihn auch noch schlagen! Heute musste er sich deshalb vor dem Salzburger Landesgericht verantworten.
Es sollte ein schöner Ausflug auf dem Gaisberg sein: Der 25-Jährige war bergaufwärts von Elsbethen kommend mit seinem Rennrad unterwegs. Beim Radeln bemerkte er einen Autolenker, der ihm von hinten recht nahe auffuhr.
Daraufhin überholte das Auto ihn von rechts auf einer Ausweichbucht. Als der Radfahrer vorbeifahren wollte, öffnete der 54-jährige Fahrer plötzlich die Autotür und brachte den Radler so zum Sturz. Er erlitt mehrere Prellungen und Schürfwunden.
Faust ging ins Leere
Damit nicht genug – es kam dann zum Streit zwischen den beiden. Der Autofahrer holte plötzlich aus und wollte seinem Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht verpassen. Dieser duckte sich und konnte ausweichen. Mehrere Zeugen, darunter ein pensionierter Polizist, beobachteten das Geschehen und mischten sich ein. Der wütende Fahrer stieg daraufhin wieder in sein Auto und fuhr einfach weg.
So konnte der flüchtige Fahrer ausgeforscht werden
Der Rennradfahrer merkte sich Bruchteile des Kennzeichens und brachte den Vorfall sofort zur Anzeige. Der Angeklagte wurde erst Monate später ausgeforscht und in Deutschland von den Behörden einvernommen. Dieser gab an, dass sein Kollege den SUV in Österreich an besagtem Tag gefahren habe.
Als die Ermittler gemeinsam mit dem Salzburger die Lichtbildausweise kontrollierten, konnte eindeutig festgestellt werden, dass es nicht um einen Kollegen des Angeklagten handelte. Heute musste der Angeklagte sich wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung und Nötigung vor Gericht verantworten.
Er wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer zusätzlichen Zahlung von 480 Euro verurteilt. Zudem muss er seinem Opfer 2500 Euro Schmerzengeld zahlen. Das Urteil nahm der geständige Mann an.
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