Faust ging ins Leere

Damit nicht genug – es kam dann zum Streit zwischen den beiden. Der Autofahrer holte plötzlich aus und wollte seinem Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht verpassen. Dieser duckte sich und konnte ausweichen. Mehrere Zeugen, darunter ein pensionierter Polizist, beobachteten das Geschehen und mischten sich ein. Der wütende Fahrer stieg daraufhin wieder in sein Auto und fuhr einfach weg.