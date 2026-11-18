Die Schwangerschaft und das Muttersein seien für sie eine besondere Reise, auf der sie viel über sich selbst lerne. Gleichzeitig werde sie durch die Freude und Liebe, die sie dabei erfahre, immer wieder gestärkt. Auch persönlich habe sie sich dadurch weiterentwickelt. Ihre Geduld sei gewachsen, ebenso ihr Verständnis für sich selbst und andere Menschen. Diese Veränderungen hätten ihr Leben nachhaltig bereichert. Unterschiede zu ihren vorherigen Schwangerschaften sieht Hathaway auch im gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema. Sie nehme eine Veränderung wahr: „Es gibt inzwischen mehr Bewusstsein dafür. Weniger Dinge, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, und stattdessen mehr Offenheit nach dem Motto: Das ist etwas, das uns als Menschen verbindet.“