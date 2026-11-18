Ein Stich in den Bauch, ein Stich in den Kehlkopf – mit einem gebogenen, 22 Zentimeter langen Messer soll ein Türke (35) seinen Bruder (30) in Perg getötet haben. Die Schwägerin (2´31) konnte schwer verletzt flüchten. Der Mordverdächtige dürfte paranoid-schizophren sein. Ein Psychologe erklärt, warum solche Kranken oft „Zeitbomben“ sind.
„Paranoid-schizophren bedeutet, dass die Kranken einerseits eine Wahrnehmungsstörung haben, andererseits unter Verfolgungswahn leiden. Typisch ist auch, dass es keine sogenannte Krankheitseinsicht gibt“, erklärt der Psychologe Barnabas Strutz: „Typisch ist das Misstrauen. Die Kranken glauben, alle sind gegen sie. Alle anderen sind irgendwie komisch, nur man selber nicht. Und, was die Einschätzung erschwert: in guten Phasen wirken die Betroffenen oft einigermaßen normal.“
Aber wenn solche Personen unter Stress geraten, führt Strutz weiter aus, dann würden auch die Symptome zunehmen. „80 Prozent haben akustische Halluzinationen, hören Stimmen im Kopf. Ein Teil der Patienten weiß, dass diese Stimmen nur Einbildung sind. Aber die anderen glauben, sie müssen tun, was ihnen die Stimmen befehlen.“ Schätzungen zufolge werden weltweit fünf bis 20 Prozent aller Tötungsdelikte von Schizophrenen begannen.
So verwirrt war der Mordverdächtige
Wie verwirrt der mutmaßliche Brudermörder von Perg war, zeigt auch die Aussagen seiner Freundin. So sei der mehrfach vorbestrafte 35-Jährige eine Woche vor dem Verbrechen nachts Polizeiinspektionen von Perg bis nach Marchtrenk abgeklappert, um seine Brüder anzuzeigen, die ihn angeblich verfolgten: „Wir haben versucht, medizinische Hilfe zu organisieren, es hieß aber immer, er spinnt nur herum“, so die Frau zur „Krone“.
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