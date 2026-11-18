So verwirrt war der Mordverdächtige

Wie verwirrt der mutmaßliche Brudermörder von Perg war, zeigt auch die Aussagen seiner Freundin. So sei der mehrfach vorbestrafte 35-Jährige eine Woche vor dem Verbrechen nachts Polizeiinspektionen von Perg bis nach Marchtrenk abgeklappert, um seine Brüder anzuzeigen, die ihn angeblich verfolgten: „Wir haben versucht, medizinische Hilfe zu organisieren, es hieß aber immer, er spinnt nur herum“, so die Frau zur „Krone“.