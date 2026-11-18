„Ich bin bereit dafür, die Mädels auch – wir werden gemeinsam alles geben“, sagte der SKN-Coach, der laut Vereinsangaben in 40 Spielen eine Bilanz von 25 Siegen, sechs Remis und neun Niederlagen aufweist. SKN-Geschäftsführer Mario Lenz zeigte sich überzeugt, „dass Laurent mit seiner taktischen und spielerischen Philosophie genau der richtige Mann ist, um unsere Erfolgsgeschichte fortzusetzen“.