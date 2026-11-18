Der heimische Frauen-Topklub SKN St. Pölten plant auf lange Sicht mit Coach Laurent Fassotte!
Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Mittwoch mitteilte, wird der Vertrag des Belgiers „langfristig“ verlängert. Fassotte war vor etwas mehr als einem Jahr in die niederösterreichische Landeshauptstadt gekommen und hatte die Nachfolge von Lisa Alzner angetreten. „Ich spüre echtes Vertrauen vom Verein und von den Spielerinnen“, wurde der 48-Jährige zitiert.
„Ich bin bereit dafür, die Mädels auch!“
Unter Fassotte waren die „Wölfinnen“ vergangene Saison Vizemeister hinter der Wiener Austria geworden. Die Qualifikation für die Champions League wurde heuer verpasst. In der Bundesliga führt St. Pölten derzeit die Tabelle vor Sturm Graz und der Austria an, der elfte Meistertitel ist das erklärte Ziel.
„Ich bin bereit dafür, die Mädels auch – wir werden gemeinsam alles geben“, sagte der SKN-Coach, der laut Vereinsangaben in 40 Spielen eine Bilanz von 25 Siegen, sechs Remis und neun Niederlagen aufweist. SKN-Geschäftsführer Mario Lenz zeigte sich überzeugt, „dass Laurent mit seiner taktischen und spielerischen Philosophie genau der richtige Mann ist, um unsere Erfolgsgeschichte fortzusetzen“.
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