Auch dein Spitzname Ötzi beweist, wie stark du mit deiner Ötztaler Heimat verwurzelt bist. Wer hat dir den eigentlich verpasst und wie glücklich bist du mit ihm?

Das weiß ich noch haargenau. Das war Heri Hörbst, mein Schülertrainer in Stams. Ich kann gut damit leben, ansonsten könnte es bei mir mit den Spitznamen eh nur blöder werden (lacht). Außerdem weiß bei Ötzi jeder gleich, wo ich hingehöre. Meine Frau und meine Eltern sind aber nicht so wirklich happy, die finden, dass Ötzi ein bisschen grob und nicht so schön klingt.