In der „Krone“-Serie „Hüttengeflüster“ mit unseren Ski-Stars steht dieses Mal Fabio Gstrein im Mittelpunkt! Er plaudert dabei über das Heimrennen in Gurgl, den Spitznamen „Ötzi“, den seine Frau nicht mag, und äußert trotz Olympia-Medaille gnadenlose Selbstkritik.
„Krone“: Heimspiel in Gurgl! Du blickst am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes vom Starthaus in dein Wohnzimmer. Was bedeutet dir dieses Rennen?
Fabio Gstrein: Gurgl ist mein Lieblingsrennen, es ist mir ans Herz gewachsen. Natürlich weil es bei mir daheim ist, aber auch, weil dieser Hang alles hat, was ein Slalom braucht, da musst du alles können. Aber wir Slalomläufer haben allgemein einen extrem attraktiven Kalender. Nach Gurgl komplettieren Adelboden und Schladming meine Top-Drei-Rennen.
Auch dein Spitzname Ötzi beweist, wie stark du mit deiner Ötztaler Heimat verwurzelt bist. Wer hat dir den eigentlich verpasst und wie glücklich bist du mit ihm?
Das weiß ich noch haargenau. Das war Heri Hörbst, mein Schülertrainer in Stams. Ich kann gut damit leben, ansonsten könnte es bei mir mit den Spitznamen eh nur blöder werden (lacht). Außerdem weiß bei Ötzi jeder gleich, wo ich hingehöre. Meine Frau und meine Eltern sind aber nicht so wirklich happy, die finden, dass Ötzi ein bisschen grob und nicht so schön klingt.
Wieviel Zeit verbringst du auf dem Bauernhof deines Bruders Sandro?
So viel wie möglich. Ich helfe gerne mit, das erdet mich, macht mir Spaß. Ich teile mir das Training gerne so ein, dass es vereinbar ist.
Als Laie ist es schwer nachvollziehbar, wie ihr in diesem Slalom-Stangenwald den Überblick behaltet. Wie schwierig ist das wirklich?
Da ist jeder Athlet anders. Was sich der Felli (Manuel Feller, Anm.) merkt, könnte ich mir nie merken. Da würde ich zu viel taktieren, zu viel bremsen. Ich bin ein schneller Besichtiger, merke mir recht wenig, echt nur die Schlüsselstellen.
In welchem Zustand stehst du dann am liebsten im Starthaus?
Manchmal hilft es mir sogar, wenn ich kurz vor dem Start einen Stress, ein Zeitproblem bekomme. Ich möchte das Rennen so lang wie möglich von mir fernhalten. Und dann stürze ich mich rein.
In Levi gab’s – auch mit viel Pech – ein Debakel. Wie stark sind Österreichs Slalom-Herren derzeit?
Im Training sind wir schnell, das kriegen wir aber zu selten ins Rennen rüber. Und natürlich fehlen der Blacky (Marco Schwarz fährt keine Slaloms mehr, Anm.) und Felli (verletzt, Anm.). Wenn ich von mir persönlich rede, dann war die letzte Weltcup-Saison zum Vergessen. Da hab ich mich nur mit meinem Olympia-Silber rausgerettet ... Das ist definitiv nicht mein und unser Anspruch.
Moment! Eine Saison mit Olympia-Silber ist passabel? Bist du da nicht ein bisschen zu hart zu dir?
Natürlich ist so eine Medaille etwas Großes. Die hat nicht jeder, Olympia ist nur alle vier Jahre. Auf diese Leistung kann ich stolz sein, das war wirklich mega. Aber man muss ehrlich zu sich sein, und der Rest war einfach nichts G’scheites.
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