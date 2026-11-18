Die iranische Führung bestätigte die Attacke auf die Insel, die in der für die weltweite Schifffahrt wichtigen Straße von Hormuz liegt. Dorthin hatte sich in den vergangenen Wochen der Schauplatz des Iran-Kriegs verlagert. Die Meerenge ist einer der Hauptstreitpunkte zwischen Washington und Teheran. Die iranischen Revolutionsgarden haben die Straße von Hormuz de facto abgeriegelt, was unter anderem die Treibstoff- und Ölpreise weltweit steigen ließ.