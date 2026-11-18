Nach den jüngsten US-Luftangriffen gegen den Iran hat sich der Konflikt am Golf wieder militärisch zugespitzt. Mehrere Golfstaaten wie Bahrain, Kuwait und Saudi-Arabien haben laut eigenen Angaben Raketen und Drohnen aus dem Iran abgefangen. Auch die jemenitischen Houthi-Rebellen hätten angegriffen, hieß es.
Die erneute Eskalation fällt zeitlich mit Berichten über einen mutmaßlichen iranischen Anschlagsplan mit einer „schmutzigen Bombe“ in Washington zusammen. US-Präsident Donald Trump nimmt die Bedrohung ernst, die Regierung in Teheran weist die Vorwürfe als haltlos zurück. Vor den Luftangriffen auf die Golfstaaten haben US-Kampfjets eine Raketenbasis der iranischen Revolutionsgarde auf der Insel Queshm beschossen. Insiderinnen und Insider sagten, dass es sich um eine Reaktion auf vorausgegangene Angriffe auf das US-Militär handle.
Die iranische Führung bestätigte die Attacke auf die Insel, die in der für die weltweite Schifffahrt wichtigen Straße von Hormuz liegt. Dorthin hatte sich in den vergangenen Wochen der Schauplatz des Iran-Kriegs verlagert. Die Meerenge ist einer der Hauptstreitpunkte zwischen Washington und Teheran. Die iranischen Revolutionsgarden haben die Straße von Hormuz de facto abgeriegelt, was unter anderem die Treibstoff- und Ölpreise weltweit steigen ließ.
Houthis üben Druck aus
Derzeit häufen sich Angriffe auf Tanker. Zudem halten die mit dem Iran verbündeten Houthis den Druck auf das Weiße Haus und die Golfstaaten aufrecht, indem sie ihre Angriffe auf Saudi-Arabien verstärken und die Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer vor der jemenitischen Küste kontrollieren. Dabei handelt es sich um die Alternativroute für Öltransporte.
Seit Kriegsbeginn Ende Februar greift das iranische Militär regelmäßig Ziele in den Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region an. Zuletzt wurde nach eigenen Angaben eine US-Radaranlage in Bahrain mit Drohnen attackiert.
Trotz der immer wieder aufflackernden Angriffe laufen aktuell diplomatische Vermittlungsversuche, um den Krieg zu beenden. Vertreter des Vermittlers Katar und des Iran trafen sich zu Gesprächen, während der iranische Außenminister Abbas Araqchi im Oman über den Schutz der Schifffahrtswege in der Region beriet.
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