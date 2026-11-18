Auf dem Platz haben Luca Weinhandl, Lukas Jungwirth und Yanik Spalt bei ihrem ÖFB-Debüt gegen Israel (1:1) ihr Talent ohnehin auf dem Platz gestellt – doch auch abseits des Rasens haben sie ihre Teamkollegen überzeugen können, wie Konrad Laimer und Sasa Kalajdzic verraten.
Zum fußballerischen Debüt gehört vielerorts eine Kostprobe der Gesangskünste längst dazu – so auch im Nationalteam. Dementsprechend durften sich die ÖFB-Routiniers am Rande der beiden zurückliegenden Nations-League-Partien auch über einige Auftritte ihrer jungen Kollegen freuen.
„Es war lustig. Die Jungen haben sich schon richtig etabliert“, verrät Kalajdzic nach dem Match gegen Israel gegenüber der „Krone“. Neben einer vorarlbergischen „Hulapalu“-Version von Yanik Spalt, war „auch Deutschrap dabei“, grinst der LASK-Stürmer.
„Bisschen was zu lachen“
Und auch bei Konrad Laimer ist der Auftritt der Youngsters gut angekommen. „Wir hatten da wirklich alles Mögliche dabei. Mittlerweile sind sie eh fast schon erfahren darin. Man muss ja fast überall beim Debüt singen“, so der Bayern-Legionär.
Dennoch findet er es eine gute Sache. „Sie haben es gut gemacht. Man hat als Team bisschen was zu lachen. Das passt schon gut so“, erklärt Laimer abschließend.
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