Handelsaufsicht warnte bereits im September vor Manipulation

Die Handelsaufsicht hatte bereits im September vor besonderen Manipulationsrisiken bei dieser Art von Wetten gewarnt. So könnten Personen mit Zugang zu vorbereiteten Redetexten oder gar Einfluss auf deren Inhalt einen unfairen Vorteil haben. Ob die Verträge tatsächlich gegen US-Recht verstoßen, ist jedoch noch nicht abschließend entschieden. Kalshi muss bis 11. Dezember schriftlich Stellung nehmen. Bis zum Abschluss der Prüfung bleibt der Handel ausgesetzt.