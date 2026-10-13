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Mit Spannung erwartet

„GTA VI“: Abkommen soll „Gaming-Frieden“ wahren

Spiele
13.10.2026 13:05
Screenshot aus „GTA VI“
Screenshot aus „GTA VI“(Bild: Rockstar Games)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der Release von „Grand Theft Auto VI“ rückt immer näher, in vielen Haushalten laufen die Verhandlungen über die kostbare Konsolen-Zeit dementsprechend bereits auf Hochtouren. Um drohenden Zoff im Wohnzimmer zu vermeiden, hat der finnische Elektronikhändler Gigantti nun eine humorvolle und praktische Lösung entwickelt: den „Grand Game Deal“.

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Am 19. November veröffentlicht Entwickler Rockstar Games den sechsten Teil seines mit Spannung erwarteten Open-World-Epos. Doch die Vorfreude ist auch von einer gewissen Anspannung geprägt, da „GTA VI“ erwartungsgemäß die begeisterten Spieler an ihre Bildschirme fesseln wird, was in vielen Haushalten zu Unstimmigkeiten führen könnte.

Jede Vereinbarung kann individuell an die Bedürfnisse der Verhandlungspartner angepasst werden. ...
Jede Vereinbarung kann individuell an die Bedürfnisse der Verhandlungspartner angepasst werden. Was als Gegenleistung für den „Gaming-Frieden“ angeboten wird, lässt sich flexibel gestalten.(Bild: Gigantti)

Giganttis Antwort darauf ist der „Grand Game Deal“: eine schriftliche Vereinbarung für Paare oder Familien, die schwarz auf weiß regelt, wann gezockt werden darf – und was die andere Person im Gegenzug als Entschädigung bekommt.

Einfach bis schwer
Angelehnt an klassische Videospiel-Schwierigkeitsgrade gibt es das Abkommen in drei Stufen. Der Easy-Modus sichert den Frieden für den Release-Tag, der Normal-Modus deckt die gesamte Launch-Woche ab, und der Hard-Modus ist für die hartgesottensten Fans gedacht, die einen ganzen Monat lang ungestört spielen wollen.

Für diesen langen Zeitraum müssen Gamer allerdings Gegenleistungen erbringen – etwa durch das Übernehmen von Hausarbeiten, Geschenke oder gemeinsame Unternehmungen.

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Drama nur am Bildschirm
„Gigantti steht immer auf der Seite der Gamer, aber niemals auf Kosten des Friedens zu Hause“, betonte Sami Särkelä, Marketing- und Kommunikationschef beim finnischen Elektronikhändler. „Wenn die Spielzeiten schwarz auf weiß vereinbart sind, bleibt das Drama auf dem Bildschirm, anstatt ins Wohnzimmer überzuspringen.“ 

Die Vorlage für das Abkommen ist online unter grandgamedeal.com verfügbar. Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald sie von allen Parteien unterzeichnet wurde. Um jeden garantierten „Gaming-Frieden“ zu feiern, bietet Gigantti außerdem einen Rabattcode für seine Gaming-Produkte zum regulären Preis an.

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