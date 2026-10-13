„GTA VI“: Abkommen soll „Gaming-Frieden“ wahren

Einfach bis schwer

Angelehnt an klassische Videospiel-Schwierigkeitsgrade gibt es das Abkommen in drei Stufen. Der Easy-Modus sichert den Frieden für den Release-Tag, der Normal-Modus deckt die gesamte Launch-Woche ab, und der Hard-Modus ist für die hartgesottensten Fans gedacht, die einen ganzen Monat lang ungestört spielen wollen.