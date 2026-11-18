FPÖ „in den Griff bekommen“

Den künftigen Parteichef Marterbauer will Doskozil daran messen, ob er die freiheitliche Partei „in den Griff bekommen“ kann. Sich nur in Umfragen ein wenig zu verbessern, sei zu wenig, betonte der Landeshauptmann. Denn wenn man die FPÖ nicht in den Griff bekomme, „werden wir die nächsten Jahre das Budget sanieren, dann kommen die Wahlen und wir haben einen blauen Bundeskanzler“, warnte er. In aktuellen Wahlumfragen liegen die Freiheitlichen bei bis zu 40 Prozent.