Bitcoin verlor 15 Prozent binnen vier Tagen

Investorenaufmerksamkeit richtet sich verstärkt auf KI-Werte

Die Aufmerksamkeit vieler Investoren richte sich verstärkt auf KI-Werte, was Kryptoanlagen zusätzlich in den Hintergrund rücken lasse. „Im Bann von Inflations- und Zinssorgen sowie der wachsenden KI-Konkurrenz befeuern diese Entwicklungen immer wieder eine mögliche Identitätskrise.“ Zugleich scheine die Enttäuschung über die in Zukunft womöglich eingeschränkten politischen Spielräume von US-Präsident Donald Trump weiterhin mitzuschwingen. Trump gilt als Unterstützer eines eher unregulierten Bitcoin.