Zwei junge Männer am Großglockner gerettet

Notarzthubschrauber im Einsatz

Gegen 20.50 Uhr wurde es jedoch ernst. Beide Männer befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch immer auf etwa 2800 Meter Höhe und wurden zunehmend erschöpfter und verloren die Orientierung. Die Einsatzleitung der Bergrettung alarmierte aus diesem Grund den Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ nach. Dieser konnte die beiden Männer kurze Zeit später in der Nähe des „Mürztaler Steigs“ lokalisieren. Die zwei deutschen Staatsbürger wurden in weiterer Folge mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.