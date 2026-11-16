Zwei junge Männer am Großglockner gerettet

Was höchstwahrscheinlich als schöner Sonntagsausflug begann, endete für zwei junge Männer aus Deutschland mit einem Rettungseinsatz am Großglockner.
Der Aufstieg war geschafft, doch beim Abstieg taten sich Probleme auf. Zwei junge Männer (18 und 15 Jahre) aus dem deutschen Bundesland Rheinland Pfalz waren am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr dabei, vom Gipfel des Großglockners abzusteigen, als sie aufgrund der zunehmenden Dunkelheit und der einsetzenden Erschöpfung nicht mehr weiterwussten.
Schließlich stellten sie via Notruf eine Verbindung zur Bergrettung Kals am Großglockner her. Die beiden jungen Männer bündelten ihre Kräfte und konnten durch die telefonischen Anweisungen der Rettungskräfte den Abstieg langsam aber sicher weiter fortsetzen.
Notarzthubschrauber im Einsatz
Gegen 20.50 Uhr wurde es jedoch ernst. Beide Männer befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch immer auf etwa 2800 Meter Höhe und wurden zunehmend erschöpfter und verloren die Orientierung. Die Einsatzleitung der Bergrettung alarmierte aus diesem Grund den Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ nach. Dieser konnte die beiden Männer kurze Zeit später in der Nähe des „Mürztaler Steigs“ lokalisieren. Die zwei deutschen Staatsbürger wurden in weiterer Folge mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen.
Beide Männer ohne Erfahrung
Beide Männer kamen mit dem Schreck davon – keiner von ihnen war verletzt, jedoch stark erschöpft, durchnässt und leicht unterkühlt. Wie sich später herausstellte, gab es bereits beim Aufstieg Schwierigkeiten mit der Routenfindung. Keiner der beiden verfügt über besondere Erfahrungen im alpinen Raum.
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