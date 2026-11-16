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Trüber Wochenstart

In diesen Regionen ist heute Regenschirm ratsam

Wetter
16.11.2026 05:55
(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Woche startet trüb und im vor allem im Westen auch feucht: Nach einem vielerorts freundlichen Wochenende wird es leider wieder ungemütlich. In der Osthälfte müssen Autofahrer in den frühen Morgenstunden besonders vorsichtig sein: Hier kann es stellenweise auch gefrierend regnen.  

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Zwischen zahlreichen Wolken und Schauern kann auch hin und wieder die Sonne durchblitzen – aber es wird deutlich trüber, als noch am Wochenende. Am Vormittag dominieren Nebel und Hochnebel das Gebiet vom oberösterreichischen Zentralraum bis über Niederösterreich, Unterkärnten und das Burgenland. 

Überblick

Das Wetter in den Bundesländern

Morgen in Österreich — Montag, 16. November 2026

☁️
Wien 7–9° / min 0°

Bedeckt und mild mit 9 Grad. Südwind mit Böen bis 45 km/h, 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

☁️
Niederösterreich 6–12° / min 0°

Stark bewölkt, im Bergland deutlich kühler (6–12 Grad). Südostwind mit Böen bis 40 km/h, 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

☁️
Burgenland 6–8° / min -1°

Stark bewölkt und kühl mit 8 Grad. Nächtliche Fröste bis -1 Grad, 55 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

🌧️
Oberösterreich 9–11° / min 0°

Einzelne Regenschauer bei 11 Grad. Südwind mit Böen bis 44 km/h, 75 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

🌧️
Salzburg 6–11° / min -3°

Einzelne Regenschauer, 6–11 Grad. Im Bergland deutlich kühler, Fröste bis -3 Grad in der Nacht.

🌧️
Tirol 5–10° / min 0°

Wolkig mit hoher Regenneigung (95 %), 5–10 Grad. Südostwind mit Böen bis 42 km/h, im Bergland deutlich kühler.

🌧️
Vorarlberg 9–12° / min 5°

Leichter Regen bei 9–12 Grad. Kräftiger Ostwind mit Böen bis 50 km/h, 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

🌧️
Kärnten 7–8° / min -1°

Einzelne Regenschauer, 7–8 Grad. Nächtliche Fröste bis -1 Grad, 65 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

☁️
Steiermark 6–9° / min -2°

Stark bewölkt, 6–9 Grad. Nächtliche Fröste bis -2 Grad, 65 Prozent Regenwahrscheinlichkeit.

Stand: Montag, 16. November 2026 · Quelle: Krone-Wetter / Ubimet

Morgens ist auch gefrierender Regen möglich
Gefrierender Regen ist am Morgen eine mögliche Gefahr, auf die sich Verkehrsteilnehmer vor allem im Osten einstellen sollten. Besonders achtsam sollte man vor allem im Waldviertel in Niederösterreich, in Tälern in Salzburg sowie in Kärnten sein. Entlang der Alpennordseite sind Regenschirm oder -jacke sinnvolle Begleiter für einen Ausflug im Freien. Am ehesten von Regen verschont bleiben Regionen im Süden. 

Trübes Wetter setzt sich auch am Dienstag fort
Das triste Wetter setzt sich leider auch am Dienstag fort: Ein atlantisches Frontensystem bringt dichte Wolken und Niederschlag. Am meisten Regen soll in Vorarlberg regnen, im Süden bleibt es dagegen bei kurzen Schauern. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber deutlich über 2000 Meter, sinkt in der Nacht auf Mittwoch aber wieder markant ab.

In tiefen Lagen ist am Dienstag mit eher schwachem Wind zu rechnen, im Bergland und im Südosten kann er allerdings auch lebhaft wehen. 

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