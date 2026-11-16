In diesen Regionen ist heute Regenschirm ratsam

Morgens ist auch gefrierender Regen möglich

Gefrierender Regen ist am Morgen eine mögliche Gefahr, auf die sich Verkehrsteilnehmer vor allem im Osten einstellen sollten. Besonders achtsam sollte man vor allem im Waldviertel in Niederösterreich, in Tälern in Salzburg sowie in Kärnten sein. Entlang der Alpennordseite sind Regenschirm oder -jacke sinnvolle Begleiter für einen Ausflug im Freien. Am ehesten von Regen verschont bleiben Regionen im Süden.