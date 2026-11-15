Ex-Nvidia-Chef Huang arbeitet schon an Comeback

Verbündete im Silicon Valley übten Druck auf den Verwaltungsrat aus, Huang wieder an die Spitze des Chipkonzerns zu setzen, berichtete die „Financial Times“ (FT“) Sonntagabend unter Berufung auf Insider. Huang habe mit Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Zu den Befürwortern einer Rückkehr zählten unter anderem Tesla-Chef Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney, die einen offenen Brief an den Verwaltungsrat unterstützten.