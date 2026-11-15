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Laut Zeitungsbericht:

Ex-Nvidia-Chef Huang arbeitet schon an Comeback

Digital
15.11.2026 21:46
Jensen Huang hat gewichtige Unterstützer in der Tech-Branche.
Jensen Huang hat gewichtige Unterstützer in der Tech-Branche.(Bild: AFP/JUNG YEON-JE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge bereits an einem Comeback an die Konzernspitze und hat dabei mächtige Unterstützer.

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Verbündete im Silicon Valley übten Druck auf den Verwaltungsrat aus, Huang wieder an die Spitze des Chipkonzerns zu setzen, berichtete die „Financial Times“ (FT“) Sonntagabend unter Berufung auf Insider. Huang habe mit Vertrauten bereits über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Zu den Befürwortern einer Rückkehr zählten unter anderem Tesla-Chef Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney, die einen offenen Brief an den Verwaltungsrat unterstützten.

Der 63-Jährige war am Donnerstag als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor hatte die „New York Times“ berichtet, dass er neben der Affäre mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin auch eine Affäre mit einer Nvidia-Mitarbeiterin gehabt habe. Die Nvidia-Aktien stürzten infolge der Affäre ab.

Der Verwaltungsrat untersucht das Verhalten derzeit in einer unabhängigen Prüfung. Die „FT“ schrieb, selbst Verbündete Huangs seien sich aber unsicher, wie Huangs Ruf wiederhergestellt werden könne, da eine Affäre mit einer Untergebenen ein Kündigungsgrund sei.

Finanzminister: „Wichtiger als Affäre ist ...“
Unterdessen forderte US-Finanzminister Scott Bessent mit Blick auf den illegalen Export von Nvidia-Hochleistungschips nach China Aufklärung des US-Unternehmens – die Affäre Huangs mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin stufte er dabei als nebensächlich ein. „Wichtiger ist es, zu prüfen, ob bei Nvidia eine Kultur der Einhaltung der US-Exportbeschränkungen herrschte“, sagte der Finanzminister dem Sender Fox News am Sonntag.

US-Finanzminister Scott Bessent bei einem gemeinsamen Termin Präsident Donald Trump
US-Finanzminister Scott Bessent bei einem gemeinsamen Termin Präsident Donald Trump(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Bessent forderte vom Vorstand des Unternehmens Antworten „binnen der nächsten zehn Tage“. „Nvidia ist ein großartiges Unternehmen“ und der langjährige Firmenchef Jensen Huang sei „ein unglaublicher Innovator“, erklärte der Minister. „Das entbindet sie jedoch nicht von ihren Compliance-Verpflichtungen.“

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