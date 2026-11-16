Ex-Salzburger lässt in München Kritiker verstummen

Lucas Thaler in der DEL von Stadien und Fans angetan

„Ich bin der gleiche Spieler geblieben, körperlich reifer und stabiler geworden“, erklärte er und sprach dabei auch seine offensive Rolle im Team von Salzburgs letzten Meistertrainer Oliver David an. Auch die Liga hat es „Thali“ angetan. „Die Stadien, die Atmosphäre und die Begeisterung der Fans sind beeindruckend. Im Vergleich zur ICE Hockey League gibt es einige Unterschiede, vor allem bei der Intensität und dem Tempo. Das ist für mich eine spannende Herausforderung.“