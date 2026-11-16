Ex-Salzburger lässt in München Kritiker verstummen

16 Spiele, elf Scorerpunkte! Lucas Thaler schlägt beim EHC Red Bull München mehr ein, als es ihm seine Kritiker im Sommer prophezeit hatten. Die „Krone“ traf den Ex-Salzburger am Rande einer Partie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Groß war die Freude bei vielen Fans des EHC Red Bull München nicht, als der Wechsel von Lucas Thaler von Salzburg an die Isar als fix vermeldet wurde. In der bayerischen Landeshauptstadt hätte man sich im Sommer Legionäre eines anderen Kalibers erwartet. Die Skepsis konnte Thaler schon damals cool herunterspielen. Und hat es spätestens nach bislang 16 absolvierten Partien in der Deutschen Eishockey Liga allen gezeigt.
Ich habe eine offensivere Rolle bekommen und wusste immer, was ich kann. Dass es so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Das tut schon gut.
Lucas THALER, EHC Red Bull München
„Ich probiere die Scheibe zu erobern, die Drecksarbeit zu machen und meinen Körper gut einzusetzen“, erklärt Thaler, der bei seinem Pflichtspiel-Debüt für die Münchner schon bei seinem ersten Wechsel zwei heftige Checks austeilte. Doch nicht nur körperlich macht der Ex-Salzburger auf sich aufmerksam. Auch in der Scorerliste der Isarstädter stellt der Stürmer sein Können unter Beweis und seine Kritiker auf stumm.
So sammelte der 24-Jährige bereits fünf Treffer und legte seinen Kollegen sechs weitere auf. „Ich habe eine offensivere Rolle bekommen und wusste immer, was ich kann. Dass es so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Das tut schon gut“, meinte der gebürtige Villacher. „Gibt einige Unterschiede“Groß verändert habe er sich in der bayerischen Metropole aber nicht.
Lucas Thaler in der DEL von Stadien und Fans angetan
„Ich bin der gleiche Spieler geblieben, körperlich reifer und stabiler geworden“, erklärte er und sprach dabei auch seine offensive Rolle im Team von Salzburgs letzten Meistertrainer Oliver David an. Auch die Liga hat es „Thali“ angetan. „Die Stadien, die Atmosphäre und die Begeisterung der Fans sind beeindruckend. Im Vergleich zur ICE Hockey League gibt es einige Unterschiede, vor allem bei der Intensität und dem Tempo. Das ist für mich eine spannende Herausforderung.“
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