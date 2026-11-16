Psychedelic Porn Crumpets: Aber bitte mit Banane

Leben im Moment

Mit den Porn Crumpets zusammenzusitzen und zu sprechen, bedeutet auch, nichts allzu ernst zu nehmen. Sie verstecken ihre Botschaften gerne hinter Insider-Witzen, etwaige Unsicherheiten täuscht man mit einem smarten Lächeln weg. „Wir nehmen das Leben nicht ernst. Bei uns daheim in Perth kann quasi jeder Mensch ein Instrument spielen. Wir haben schon zu musizieren begonnen, bevor wir uns im Pub ein Bier bestellen durften. Wir sind Schritt für Schritt gegangen, haben uns mit Einnahmen eines Albums das nächste querfinanziert und so weiter.“ Bereits im Jahr 2017 gründeten sie ihr eigenes Label, seitdem lebt die Band in vertraglicher Freiheit. „Wir sind schnell draufgekommen, dass wir unsere Sachen auch selbst gut vertreiben können, wenn wir wollen. Dass wir mehr Herzblut reinlegen als eine Fremdfirma. Es ist alles viel mehr Arbeit, aber es lohnt sich auch.“ Kann man mit diesem Bandnamen eigentlich älter werden? „Das wird natürlich heiß diskutiert“, lacht der Frontmann, „wir haben oft über eine Änderung nachgedacht, aber zu viele kennen uns als Psychedelic Porn Crumpets. Das mag alles cringe sein, aber es uns irgendwie scheißegal.