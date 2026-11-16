Psychedelic Porn Crumpets: Aber bitte mit Banane

Achtung, wir seinen psychedelischen Gitarrensound lieber ernsthaft und gediegen hat, der ist hier falsch. Die australische Combo Psychedelic Porn Crumpets musiziert gerne mit Brachialhumor und Sportzigaretten-vernebelt. Heute Abend im Wiener Flex. Frontmann Jack McEwan und Gitarrist Chris Young geben nähere
Schlagzeuger in Bands, Tormänner im Fußball oder Australier generell – es gibt Exemplare, die generell als schräg und verschroben gelten. Noch besser wird es, wenn man neben einer eigenwilligen Instrumentierung auch noch mit einem schrägen Bandnamen aufwartet. Hinter den Psychedelic Porn Crumpets steckt genau die Art von Musik, die man als allererstes damit assoziiert. Viele schräge Gitarren, ein gewaltiger Schuss Wahnsinn, humorig-entlarvende Songtexte und eine kräftige Dosis Anarchie im Tun. Gerne werden sie mit ihren Landsmännern King Gizzard & The Lizard Wizard verglichen, die in puncto Popularität und Massentauglichkeit aber längst ein paar Liegen darüber spielen. Selbst bezeichnet die 2014 gegründete Combo ihre Musik gerne als „energetisches Chaos aus Farben und Tönen“. Den schrägen Bandnamen hat man wahrscheinlich nach der Konsumation einer Wagenladung Sportzigaretten zusammengebastelt – genauere Erklärungen dazu liefert man von Bandseite nicht.
Es muss tropfen und schwitzen
Seitens der Karriere geht es in Österreich dafür beständig aufwärts. 2023 war man im Wiener Chelsea, letztes Jahr im Flucc, heute Abend bespielt man bereits das Flex am Donaukanal. Mit „Carpe Diem, Moonman“ und „Pogo Rodeo“ hat man letztes Jahr gleich zwei Alben veröffentlicht und seinen guten Status damit weiter gefestigt. Ihre volle Entfaltung entfacht die fünfköpfige Combo ohnehin in engen Indoor-Gefilden, wie auch der in England geborene Frontmann und Songwriter Jack McEwan der „Krone“ im Gespräch erzählt: „Wir hatten auf der Bühne schon alles an. Von der Jeans über den Jumpsuit bis hin zum oberkörperfreien Look. Am besten geht es in Shorts und Sneakers. Das ist die ideale Kleidungscombo, um bei verschiedenen Witterungsbedingungen ein möglichst optimales Erlebnis auf der Bühne zu haben.“ Der Schmäh rennt bei den schrägen Australiern, so wie auch die Spielfreude. Eine Show der Porn Crumpets gibt es niemals unter 100 Prozent Einsatz.
Mittlerweile ist man seit zwölf Jahren unterwegs und betourt zum wiederholten Male die Welt. Etwas, das man vielleicht zu den völlig ungezwungenen Anfangstagen so nicht gedacht hätte. „Es ist schon surreal, denn wir können mit Fug und Recht behaupten, dass das jetzt unser Job ist“, lacht McEwan, „ich habe keinen blassen Dunst was den Leuten so gut gefällt und wie wir so gut funktionieren. Aber es nicht alles nur Spielerei. Mit jedem Konzert und jedem neuen Lied werden wir besser an unseren Instrumenten und auch am Gesang. Die Venues, die wir bespielen, werden in Europa und in Amerika immer größer. Es kommen immer mehr Menschen zu unseren Konzerten und manchmal müssen wir uns selbst zwicken, weil wir nicht fassen können, welche Wege wir bislang eingeschlagen haben.“ Inspiriert von den drei Säulenheiligen Led Zeppelin, den Beatles und Black Sabbath entwickelte McEwan seine ganz persönliche Form von Psychedelic Rock mit Space-Rock-Anleihen und viel Nostalgie.
Mit der Hilfe der Fans
Finanziell hat man sich vor allem in den ersten Jahren nicht immer geschickt verhalten. Die Freundestruppe, die vor allem Spaß haben und live spielen wollte, wurde über viele Jahre hinweg unterbezahlt und hat das erst später richtig gemerkt. „Als wir größer wurden und mehr Leute kamen, aber deshalb nicht unbedingt mehr Geld in die Kassen floss, kam uns das zunehmend schräg vor“, rekapituliert Gitarrist Chris Young, „dann siehst du, was auf den Konten von Plattenfirma und Management landet und im Vergleich dazu auf deinem.“ Ein Trumpfass der Porn Crumpets sind ihre treuen Fans. „Dafür sind wir sehr dankbar“, so McEwan weiter, „wir haben das Glück, dass sie gerne Platten kaufen und damit alles am Rollen halten. Wir sind nicht darauf angewiesen, unbedingt auf unsere Spotify-Zahlen hinweisen zu müssen, für die wir eh nichts einnehmen.“ Die nächste Schwierigkeit stellte sich für McEwan heraus, als die Band sukzessive größer wurde.
„Du willst die Musik als Job haben, aber sobald sie wirklich dein Job ist und du auf das Geld deiner Band angewiesen bist, ist die Band nicht mehr dieselbe. Man stellt sich Fragen. Macht das so noch Spaß? Wie kann man sich den Spaß im Job bewahren? Wir waren auf einer Kreuzung, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob es mit oder ohne Zusatzjob klappen wird. Der Versuch, von der Musik leben zu können, ging bislang aber auf und wir machen jetzt einfach weiter, solange wir im Flow sind.“ Australiern haftet nicht zu Unrecht das Klischee einer gewissen Lässigkeit an. Unsicherheiten versteckt man hinter dem Mantel des Probierens und bei einem eventuellen Scheitern geht die Welt nicht unter. In Worten von Jack McEwan lässt sich diese besondere Lage so zusammenfasse: „Solange ich mir eine Banane leisten kann, ist eigentlich alles in Ordnung.“
Leben im Moment
Mit den Porn Crumpets zusammenzusitzen und zu sprechen, bedeutet auch, nichts allzu ernst zu nehmen. Sie verstecken ihre Botschaften gerne hinter Insider-Witzen, etwaige Unsicherheiten täuscht man mit einem smarten Lächeln weg. „Wir nehmen das Leben nicht ernst. Bei uns daheim in Perth kann quasi jeder Mensch ein Instrument spielen. Wir haben schon zu musizieren begonnen, bevor wir uns im Pub ein Bier bestellen durften. Wir sind Schritt für Schritt gegangen, haben uns mit Einnahmen eines Albums das nächste querfinanziert und so weiter.“ Bereits im Jahr 2017 gründeten sie ihr eigenes Label, seitdem lebt die Band in vertraglicher Freiheit. „Wir sind schnell draufgekommen, dass wir unsere Sachen auch selbst gut vertreiben können, wenn wir wollen. Dass wir mehr Herzblut reinlegen als eine Fremdfirma. Es ist alles viel mehr Arbeit, aber es lohnt sich auch.“ Kann man mit diesem Bandnamen eigentlich älter werden? „Das wird natürlich heiß diskutiert“, lacht der Frontmann, „wir haben oft über eine Änderung nachgedacht, aber zu viele kennen uns als Psychedelic Porn Crumpets. Das mag alles cringe sein, aber es uns irgendwie scheißegal.
Live in Wien
Heute Abend, am 16. November, konzertieren die Psychedelic Porn Crumpets im Wiener Flex. Es sollten noch ein paar Karten an der Abendkasse erhältlich sein.
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